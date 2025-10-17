Son dakika: Trump: Çin lideri Xi Jinping'le iki hafta içinde görüşeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den gelen mallara yönelik %100 gümrük vergisi önerisinin sürdürülebilir olmayacağını söyledi ve iki hafta içinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşeceğini açıkladı.

Çin ile işlerin yoluna gireceğini düşündüğünü belirten Trump, "Sürdürülebilir değil ama rakam bu. Hep kendi avantajlarını arıyorlar. Beni bunu yapmaya zorladılar" dedi.