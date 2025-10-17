Habertürk
        Son dakika: Trump: Çin lideri Xi Jinping'le iki hafta içinde görüşeceğiz

        Son dakika: Trump: Çin lideri Xi Jinping'le iki hafta içinde görüşeceğiz

        ABD Başkanı Trump, Çin lideri Xi Jinping'le iki hafta içinde görüşeceklerini duyurdu. Henüz nasıl bir görüşme sonucu çıkacağını bilmediğini belirten Trump, "Çin her zaman bir avantaj arıyor. Beni gümrük vergileri kararını almaya zorladılar ancak iyi bir ilişki umuyorum" dedi.

        Giriş: 17.10.2025 - 15:10 Güncelleme: 17.10.2025 - 15:43
        Trump: Çin lideri Xi Jinping'le iki hafta içinde görüşeceğiz
        ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den gelen mallara yönelik %100 gümrük vergisi önerisinin sürdürülebilir olmayacağını söyledi ve iki hafta içinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşeceğini açıkladı.

        Çin ile işlerin yoluna gireceğini düşündüğünü belirten Trump, "Sürdürülebilir değil ama rakam bu. Hep kendi avantajlarını arıyorlar. Beni bunu yapmaya zorladılar" dedi.

