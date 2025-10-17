Çeyrek altın 10 bin TL'yi aştı
Altın fiyatlarındaki yükseliş sürerken çeyrek altın ilk kez 10 bin TL'yi geçti
Giriş: 17.10.2025 - 15:13 Güncelleme: 17.10.2025 - 15:13
Altın fiyatlarındaki artış sürüyor. Çeyrek altın ilk kez 10 bin TL'yi aştı.
Ons altın 4280 dolar seviyesinde seyrederken, gram altın 5800 TL, Cumhuriyet Altını ise 40 bin TL civarında alıcı buluyor.
ABD-Çin arasındaki gerilimlerin tırmanması ve ABD Merkez Bankası’nın yıl içinde iki kez daha faiz indirimine gideceği beklentileri yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirdi.
