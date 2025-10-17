Habertürk
Habertürk
        Çeyrek altın 10 bin TL'yi aştı - Altın Haberleri

        Çeyrek altın 10 bin TL'yi aştı

        Altın fiyatlarındaki yükseliş sürerken çeyrek altın ilk kez 10 bin TL'yi geçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2025 - 15:13 Güncelleme: 17.10.2025 - 15:13
        Altın fiyatlarındaki artış sürüyor. Çeyrek altın ilk kez 10 bin TL'yi aştı.

        Ons altın 4280 dolar seviyesinde seyrederken, gram altın 5800 TL, Cumhuriyet Altını ise 40 bin TL civarında alıcı buluyor.

        ABD-Çin arasındaki gerilimlerin tırmanması ve ABD Merkez Bankası’nın yıl içinde iki kez daha faiz indirimine gideceği beklentileri yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirdi.

