Les Ferdinand: Beşiktaş olgunlaşmama katkı sağladı!

Beşiktaşta 1988-1989 yılında kiralık olarak forma giyen Les Ferdinand, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

"TAMMY ABRAHAM'I TEBRİK EDİYORUM"

Tammy Abraham'ı tebrik ediyorum, Beşiktaş'a geldiğinden beri 13 maçta 8 gol attı. Bu gerçekten harika bir istatistik. Özellikle Roma döneminde son birkaç sezonda yaşadığı sakatlıklardan sonra onu yeniden formda görmek çok güzel, umarım bu formu uzun süre devam eder. Tammy için çok iyi bir başlangıç ve bu şekilde devam etmesini diliyorum.

REKLAM "BEŞİKTAŞ'IN BAŞARIYA ULAŞMASI İÇİN ZAMANA İHTİYACI VAR" Beşiktaş şu sıralar bir geçiş döneminden geçiyor. Birkaç sezondur lig şampiyonluğu kazanamadılar. Ben dahil herkes Beşiktaş'ı yeniden zirveye çıkarken görmek ister ama bu işlerin zaman aldığını biliyoruz. Son 5 yılda Beşiktaş'ın 10-11 farklı teknik direktörle çalıştığını düşünürsek, bu da istikrar konusunda yaşanan sıkıntıyı gösteriyor. Sürekli kenar yönetimi değiştiriyorsunuz, farklı kadrolar geliyor. Tüm bu değişimin içinde sisteme giren birkaç iyi genç futbolcu da var. Başarıya ulaşmak için zamana ihtiyaç var. Kazanmak istiyorsanız teknik direktör konusunda biraz istikrara sahip olmanız gerekiyor. Sürekli teknik direktör değiştirirseniz bu bir sorun yaratır. Çünkü sadece teknik ekip değil, oyuncular da bundan etkilenir. Umarım Beşiktaş bu dönemi atlatır ve şampiyonluklar yaşarken görürüz.

"BEŞİKTAŞ OLGUNLAŞMAMA KATKI SAĞLADI" Türkiye'de Beşiktaş'ta geçirdiğim zaman, benim hem futbolcu hem de insan olarak olgunlaşmamda büyük rol oynadı. İlk kez eşim evdeydi ve ben tek başımaydım. Daha iyi bir yere gidemezdim, Beşiktaş benim için ideal bir kulüptü. Kulüpte geçirdiğim zamanı gerçekten çok sevdim. Harika anılarım, gollerim, takım arkadaşlarım, dostluklarım ve taraftarlar... Her şey mükemmeldi. Beşiktaş'ta en sevdiğim golüm, Fenerbahçe'ye karşı kupa finalinde attığım gol. O golü atıp kupayı kazandırmak harikaydı.