Son dakika: Bakan Fidan, Alman mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul'u başkent Ankara'da ağırladı.

İkili, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Almanya en büyük ticaret ortaklarımızdan biri. İlişkilerin derinlemesine ele alınması imkanı bulduk.

Vize başvurusu sürecindeki beklentilerimizi aktardım.

Bölgesel konuları da görüştük. Bunların başında Gazze gelmekte. Savaşın kalıcı olarak durmasını beklediğimizi ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi gerektiğini ilettik. Gazze'ye yardım çalışmalarını yoğunlaştırdık.

Suriye'deki durumu da ele aldık. Entegrasyon sürecinin Suriye'ye somut katkılar getirmesini bekliyoruz. Suriye Hükûmeti’nin SDG ile yürüttüğü görüşmeleri yakından takip ediyoruz.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda muhtemel barış senaryolarının ne olabileceğini konuştuk. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü önemli. Türkiye'deki görüşme iyi niyetin zeminini hazırladı.

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde uzun vadeli stratejik bakış açısıyla hareket etmek, her iki tarafın da ortak çıkarınadır. Türkiye'nin AB üyeliği konusunda hiçbir çekincelerinini olmadığını ifade etmeleri gerekiyor.

Gerekli maddeler tabii ki yapılır ancak önce bir niyetin ortaya konması gerekiyor AB tarafından. Biz AB üyesi olsaydık belki de Brexit olmazdı. Türkiye zamanında AB’ye üye olsaydı belki Avrupa da bugün krizler karşısında daha dayanıklı olacaktı. Karşılıklı stratejik olgunlukla daha net hedefler koyarak gideceğiz."

"Türkiye ile bağımız derin"

Bakan Fidan'ın ardından sözü alan Wadephul'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Almanya ve Türkiye arasında güçlü ve derin bir bağ var. Ayrılmaz insani bağlarımız çok değerli bir hazine. Bizi siyasi ilişkilerimizi yoğunlaştırmak için teşvik ediyor.

Türkiye iyi bir dost.

Orta Doğu'da nihayet rahatladık. Silahlar bırakıldı, rehineler bırakıldı. Büyük bir görevle karşı karşıyayız. Bir ışık yaktık. Bu ışığın sürmesinin istiyoruz ki Gazzeliler güven içinde yaşasın. Bölgeye en kısa zamanda temel ihtiyaçlar ulaştırılmalı.

Türkiye Hamas'la temasta bulunarak ateşkese katkı sundu. Türkiye'nin Gazze planında çok yapıcı bir rolü oldu. Denge ve barış sürecine geçiş yapılması gerek.