Son dakika: Bakan Fidan, Alman mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul'u başkent Ankara'da ağırladı. Fidan, "Almanya en büyük ticaret ortaklarımızdan biri. Avrupa Birliği'nin bizi gerçekten istediğine dair bir siyasi niyet açıklaması yapması gerekiyor" açıklamasını yaptı. Wadephul da, "Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği için Kopenhag Kriterleri'ne ulaşılması gerekiyor. Biz ilişkilerin gelişmesini istiyoruz" dedi.
İkili, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Almanya en büyük ticaret ortaklarımızdan biri. İlişkilerin derinlemesine ele alınması imkanı bulduk.
Vize başvurusu sürecindeki beklentilerimizi aktardım.
Bölgesel konuları da görüştük. Bunların başında Gazze gelmekte. Savaşın kalıcı olarak durmasını beklediğimizi ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi gerektiğini ilettik. Gazze'ye yardım çalışmalarını yoğunlaştırdık.
Suriye'deki durumu da ele aldık. Entegrasyon sürecinin Suriye'ye somut katkılar getirmesini bekliyoruz. Suriye Hükûmeti’nin SDG ile yürüttüğü görüşmeleri yakından takip ediyoruz.
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda muhtemel barış senaryolarının ne olabileceğini konuştuk. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü önemli. Türkiye'deki görüşme iyi niyetin zeminini hazırladı.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde uzun vadeli stratejik bakış açısıyla hareket etmek, her iki tarafın da ortak çıkarınadır. Türkiye'nin AB üyeliği konusunda hiçbir çekincelerinini olmadığını ifade etmeleri gerekiyor.
Gerekli maddeler tabii ki yapılır ancak önce bir niyetin ortaya konması gerekiyor AB tarafından. Biz AB üyesi olsaydık belki de Brexit olmazdı. Türkiye zamanında AB’ye üye olsaydı belki Avrupa da bugün krizler karşısında daha dayanıklı olacaktı. Karşılıklı stratejik olgunlukla daha net hedefler koyarak gideceğiz."
"Türkiye ile bağımız derin"
Bakan Fidan'ın ardından sözü alan Wadephul'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Almanya ve Türkiye arasında güçlü ve derin bir bağ var. Ayrılmaz insani bağlarımız çok değerli bir hazine. Bizi siyasi ilişkilerimizi yoğunlaştırmak için teşvik ediyor.
Türkiye iyi bir dost.
Orta Doğu'da nihayet rahatladık. Silahlar bırakıldı, rehineler bırakıldı. Büyük bir görevle karşı karşıyayız. Bir ışık yaktık. Bu ışığın sürmesinin istiyoruz ki Gazzeliler güven içinde yaşasın. Bölgeye en kısa zamanda temel ihtiyaçlar ulaştırılmalı.
Türkiye Hamas'la temasta bulunarak ateşkese katkı sundu. Türkiye'nin Gazze planında çok yapıcı bir rolü oldu. Denge ve barış sürecine geçiş yapılması gerek.
Rusya'nın para kasasına akışı engellemeliyiz. 19. yaptırım paketi üzerinde çalışıyoruz. 3. ülkeler bu paketi veto etmemeli.
Suriye'de tüm grupların kapsanmasını istiyoruz.
NATO ve AB arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi istiyoruz. Birlik içinde olmazsak Rusya bu açığı kullanacaktır.
AB ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesi için Türkiye'nin yapması gerekenler hakkında konuştuk. Kopenhag Kriterleri'ne ulaşılması gerekiyor üyelik için. Demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü AB'ni önemsediği konular.
Biz AB ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesini istiyoruz. Türkiye'nin ciddiyetle AB yolunda yürümesi arzusu benim görmek istediğim şey. AB'nin de açık ve dürüst olması gerekir. Burada Almanya yapıcı ve dürüst bir yaklaşık belirler.
Trump ve Putin'in Budapeşte zirvesini Alaska zirvesi gibi görüyorum. Ukrayna da masada olmalı.
Hamas saldırısından dolayı Holokost'tan beri en büyük sayıda Yahudi'nin hayatını kaybettiğini söyledik bu bir terör saldırısıydı. Ancak bu son 2 yılda Gazze'deki insanlar adeta cehennem azabı yaşadı.
Almanya İsrail'e silah sevkiyatını bu sebeple kısıtladı. Biz her zaman iki devletli çözümü savunduk."