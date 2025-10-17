Habertürk
        Haberler Magazin Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında test sonuçları ortaya çıktı - Magazin haberleri

        Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında test sonuçları ortaya çıktı

        İstanbul'da şarkıcı, oyuncu ve fenomenlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 8 kişinin testinin pozitif çıktığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 20:53 Güncelleme: 17.10.2025 - 21:17
        Test sonuçları ortaya çıktı
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 8 Ekim’de başlattığı uyuşturucu soruşturması kapsamında, şarkıcı, oyuncu ve fenomenlerin de aralarında bulunduğu 19 ünlünün İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nda ifadeleri, saç ve kan örnekleri alındı.

        Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu’nda saç ve kan örnekleri üzerinden tahliller yapıldı. Tahlil sonucunda, 19 ünlüden Dilan Polat, Derin Talu, Deren Talu, Birsen Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım'ın test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.

        #Uyuşturucu soruşturması
        #Berrak Tüzünataç
        #Kubilay Aka
        #birce akalay
