Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes: 81 - Panathinaikos: 95 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes: 81 - Panathinaikos: 95 | MAÇ SONUCU

        EuroLeague'in 5. haftasında Anadolu Efes sahasında Panathinaikos ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı Yunan ekibi 81-95 kazandı ve üst üste 3. galibiyetini elde etti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 17.10.2025 - 22:48 Güncelleme: 17.10.2025 - 22:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Efes evinde kayıp!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Basketbol Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Panathinaikos AKTOR, Anadolu Efes'i deplasmanda 95-81 mağlup etti.

        İki takımın da birbirine üstünlük kurma çabasıyla geçen ilk dakikaların ardından 5. dakika 12-12 eşitlikle geçildi. Moladan Larkin'in üç sayılık basketiyle dönen Anadolu Efes karşısında 5-0'lık bir seriyle skoru 19-18 yaparak öne geçen Panathinaikos, ilk çeyreği 22-21 önde tamamladı.

        İkinci bölüme 5-0'lık seriyle başlayan Yunan temsilcisi, Cedi Osman'ın basketiyle kısa sürede farkı 7 sayıya yükseltti (30-23). Anadolu Efes'in hücumda yaptığı hataları hızlı hücumlarla değerlendiren Panathinaikos uzun süre üstünlüğünü korudu. Weiler-Babb ve Larkin'in kritik anlarda bulduğu basketlerle farkın büyümesine izin vermeyen lacivert-beyazlılar, Beaubois'in son anda bulduğu basketle farkı tek sayıya indirse de soyunma odasına önde giden taraf 43-42'lik skorla Panathinaikos oldu.

        Larkin'in sayısıyla üçüncü periyoda öne geçen Anadolu Efes, rakibinin üst üste iki üç sayılık basketine cevap veremeyince Yunan ekibi 49-45 öne geçti. Panathinaikos, Sloukas ve Hernangomez'in üst üste sayılarıyla farkı çift hanelere taşıyarak üçüncü çeyreği 69-52 üstünlükle bitirdi.

        Yunan ekibi son çeyreğin hemen başında farkı 20 sayıya çıkardı. 9-0'lık bir seri yaparak arayı kapatmaya çalışan Anadolu Efes, dış atışlarla avantajlı hale gelmeye çalışsa da savunmada istediği performansı ortaya koyamadı. Skoru elde ettikten sonra oyunun kontrolünü kaybetmeyen Panathinaikos mücadeleyi 95-81 kazandı.

        İlk periyotta Ercan Osmani, ikinci periyotta ise Papagiannis sakatlanarak oyuna devam edemedi.

        Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

        Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Arturas Sukys (Litvanya), Eduard Udyanskyy (Büyük Britanya)

        Anadolu Efes: Larkin 18, Weiler-Babb 5, Cordinier 5, Ercan Osmani 4, Papagiannis 4, Beaubois 3, Loyd 13, Smits 7, Dozier 15, Swider 3, Jones 4, Şehmus Hazer

        Panathinaikos AKTOR: Nunn 4, Sloukas 7, Cedi Osman 29, Hernangomez 9, Ömer Faruk Yurtseven 15, Shorts 7, Kalaitzakis 3, Holmes 10, Grant 11, Mitoglou, Toliopoulos, Rogkavopoulos,

        1. Periyot: 21-22

        Devre: 42-43

        3. Periyot: 52-69

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump ile Zelenskiy bir araya geldi
        Trump ile Zelenskiy bir araya geldi
        Bakan Fidan: AB'nin niyet ortaya koyması gerekiyor
        Bakan Fidan: AB'nin niyet ortaya koyması gerekiyor
        YÖK'ten ders reformu sinyali
        YÖK'ten ders reformu sinyali
        "Silahlar kime teslim edilecek?"
        "Silahlar kime teslim edilecek?"
        Zehir gibi et
        Zehir gibi et
        Prens Andrew unvanlarından vazgeçti
        Prens Andrew unvanlarından vazgeçti
        Test sonuçları çıktı
        Test sonuçları çıktı
        "Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor"
        "Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor"
        "Beşiktaş olgunlaşmama katkı sağladı!"
        "Beşiktaş olgunlaşmama katkı sağladı!"
        Ayıyı dumanla durdurabildi!
        Ayıyı dumanla durdurabildi!
        17 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        17 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        "Sömürgecilik lekesini taşımamış bir ülkeyiz"
        "Sömürgecilik lekesini taşımamış bir ülkeyiz"
        Mamdani, ABD siyasetinde dengeleri değiştiriyor
        Mamdani, ABD siyasetinde dengeleri değiştiriyor
        İşte 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu
        İşte 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu
        Tedesco'nun ilk 11'i şekilleniyor
        Tedesco'nun ilk 11'i şekilleniyor
        'Kart ihalesi' soruşturmasında 7 tutuklama
        'Kart ihalesi' soruşturmasında 7 tutuklama
        Hafta sonu batıda yağış var!
        Hafta sonu batıda yağış var!
        27 silah, 3 Kalaşnikof, 39 bin hap... 'Bayğara'da 96 tutuklama!
        27 silah, 3 Kalaşnikof, 39 bin hap... 'Bayğara'da 96 tutuklama!
        Kanun teklifi TBMM'de
        Kanun teklifi TBMM'de
        A Milli Takım yükselişte!
        A Milli Takım yükselişte!