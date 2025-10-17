Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Prens Andrew unvanlarından vazgeçti | Dış Haberler

        Prens Andrew unvanlarından vazgeçti

        İngiltere Kraliyet ailesinden Prens Andrew, Kral Charles ile yaptığı görüşmenin ardından kraliyet unvanlarından vazgeçtiğini duyurdu. Andrew, hakkında çıkan suçlamaların Kraliyet Ailesine olan etkisini kararına gerekçe olarak gösterdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2025 - 22:10 Güncelleme: 17.10.2025 - 22:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Prens Andrew unvanlarından vazgeçti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İngiltere Kraliyet ailesinden Prens Andrew, Kral Charles ile yaptığı görüşmenin ardından kraliyet unvanlarından vazgeçtiğini duyurdu.

        Andrew, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Kral (Charles) ve ailemle yaptığım görüşmeler neticesinde, hakkımdaki suçlamaların majestelerini ve Kraliyet Ailesini işlerinden alıkoyduğu sonucuna vardık. Her zaman olduğu gibi, aileme ve ülkeme olan yükümlülüklerimi önde tuttum. 5 yıl önce aldığım kamusal hayattan uzak durma kararımın arkasındayım.

        Majestelerinin onayıyla birlikte, şimdi bir adım daha ileri gitmem gerektiğini hissediyoruz. Bu sebeple, bana verilen onur ve unvanları artık kullanmayacağım. Daha önce de bildirdiğim gibi, hakkımdaki suçlamaları şiddetle reddediyorum."

        65 yaşındaki Andrew, York Dükü olarak biliniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump ile Zelenskiy bir araya geldi
        Trump ile Zelenskiy bir araya geldi
        Bakan Fidan: AB'nin niyet ortaya koyması gerekiyor
        Bakan Fidan: AB'nin niyet ortaya koyması gerekiyor
        YÖK'ten ders reformu sinyali
        YÖK'ten ders reformu sinyali
        "Silahlar kime teslim edilecek?"
        "Silahlar kime teslim edilecek?"
        Zehir gibi et
        Zehir gibi et
        Test sonuçları çıktı
        Test sonuçları çıktı
        "Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor"
        "Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor"
        "Beşiktaş olgunlaşmama katkı sağladı!"
        "Beşiktaş olgunlaşmama katkı sağladı!"
        Ayıyı dumanla durdurabildi!
        Ayıyı dumanla durdurabildi!
        17 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        17 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        "Sömürgecilik lekesini taşımamış bir ülkeyiz"
        "Sömürgecilik lekesini taşımamış bir ülkeyiz"
        Mamdani, ABD siyasetinde dengeleri değiştiriyor
        Mamdani, ABD siyasetinde dengeleri değiştiriyor
        İşte 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu
        İşte 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu
        Tedesco'nun ilk 11'i şekilleniyor
        Tedesco'nun ilk 11'i şekilleniyor
        'Kart ihalesi' soruşturmasında 7 tutuklama
        'Kart ihalesi' soruşturmasında 7 tutuklama
        Hafta sonu batıda yağış var!
        Hafta sonu batıda yağış var!
        27 silah, 3 Kalaşnikof, 39 bin hap... 'Bayğara'da 96 tutuklama!
        27 silah, 3 Kalaşnikof, 39 bin hap... 'Bayğara'da 96 tutuklama!
        Kanun teklifi TBMM'de
        Kanun teklifi TBMM'de
        A Milli Takım yükselişte!
        A Milli Takım yükselişte!