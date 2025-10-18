Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam DNA’daki kusurlar hayatı nasıl etkiliyor? Genetik hastalıkların bilinmeyen yüzü

        DNA’daki kusurlar hayatı nasıl etkiliyor? Genetik hastalıkların bilinmeyen yüzü

        Sağlık sadece yaşam tarzıyla mı belirlenir? Kalıtım yoluyla aktarılan hastalıklar bu soruya yeni bir boyut kazandırıyor. Anne ve babanın taşıdığı sessiz genler, çocukta ciddi rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden olabilir. Genetik yatkınlıklar, bir çocuğun yaşam kalitesini doğuştan şekillendirebilir. Peki, bu risk nasıl anlaşılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2025 - 08:15 Güncelleme: 18.10.2025 - 08:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        DNA'mızda saklı sessiz tehlike
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Genetik hastalıklar, anne veya babadan geçen gen ya da kromozomlardaki farklılıklar nedeniyle bireyin DNA’sında oluşan mutasyonlarla ortaya çıkan sağlık sorunlarıdır. Bu hastalıklar, doğumdan itibaren görülebileceği gibi, yaşamın ilerleyen dönemlerinde de gelişebilir.

        Yenidoğan sarılığı ne zaman riskli?
        Yenidoğan sarılığı ne zaman riskli?
        Kolik krizlerinde etkili yatıştırma yöntemleri
        Kolik krizlerinde etkili yatıştırma yöntemleri

        GENETİK HASTALIKLARIN KAYNAĞI

        Genetik hastalıklar, canlıların genetik materyali olan DNA’daki bilgi akışının bozulmasından kaynaklanır. Vücuttaki tüm hücrelerin işleyişini yöneten genetik kod, nesilden nesile aktarılır. Genetik anormallikler, etkilenen yapıya bağlı olarak değişir. Bazı hastalıklar tek bir gendeki mutasyondan kaynaklanırken, bazıları kromozom sayısındaki fazlalık veya eksiklik gibi daha büyük yapısal bozukluklardan doğar.

        REKLAM

        Örneğin, Talasemi (Akdeniz Anemisi) yalnızca tek bir genin mutasyonundan kaynaklanırken, Down Sendromu gibi durumlar tüm bir kromozomun fazladan bulunmasıyla oluşur.

        HASTALIKLARIN ORTAYA ÇIKIŞ ZAMANI

        Genetik hastalıkların ortaya çıkma zamanı değişkenlik gösterir. Kistik fibrozis veya Spinal Musküler Atrofi (SMA) gibi bazı hastalıklar doğumdan hemen sonra ortaya çıkar. Diğerleri ise Tip 2 Diyabet ya da bazı kalp-damar hastalıkları gibi ilerleyen yaşlarda genetik yatkınlıkla beraber çevresel faktörlerin etkisiyle gelişebilir.

        GENETİK HASTALIKLARIN NEDENLERİ

        Genetik hastalıkların oluşmasında üç temel mekanizma rol oynar:

        Kalıtsal (Miras Alınan) Mutasyonlar: Ebeveynlerden geçen hatalı genler aracılığıyla oluşur. Kalıtım şekli, hastalığın görülme olasılığını etkiler.

        Yeni (Spontan) Mutasyonlar: Anne veya babadan miras alınmadan, sperm ya da yumurtada veya embriyonun gelişiminin erken dönemlerinde rastgele meydana gelir.

        REKLAM

        Kromozomal Anormallikler: Kromozomların sayısı veya yapısındaki bozukluklarla ilgilidir. Down Sendromu (Trizomi 21) bu tür anormalliklere örnektir.

        GEBELİKTE GENETİK HASTALIKLARIN TESPİTİ

        Gebelik döneminde genetik hastalıkların belirlenebilmesi için çeşitli testler uygulanır. Bu testler sayesinde kromozomal veya genetik bozukluklar erken dönemde fark edilebilir. Uygulanan başlıca testler şunlardır:

        - Kan Tarama Testleri (İkili, üçlü veya dörtlü testler)

        - Non-İnvaziv Prenatal Test (NIPT): Anne kanındaki bebeğe ait DNA analiz edilir.

        - Koryon Villus Örneklemesi (CVS): Gebeliğin erken döneminde plasentadan alınan örnekle yapılır.

        - Amniyosentez: Bebeği çevreleyen amniyotik sıvıdan örnek alınır.

        - Ultrasonografi ve Detaylı Ultrason: Bebeğin gelişimi ve olası anomaliler değerlendirilir.

        - Fetal DNA Testi

        - Genetik Danışmanlık: Aile geçmişi ve genetik risklerin değerlendirilmesi yapılır.

        Bu testlerin sonucuna göre gebelik yönetimi ve doğum sonrası planlamalar daha bilinçli şekilde gerçekleştirilebilir.

        REKLAM

        GENETİK HASTALIKLARIN TESPİTİ VE TANI SÜRECİ

        Genetik hastalık şüphesi olan bireyler, öncelikle bir tıbbi genetik uzmanı tarafından değerlendirilir. Aile geçmişi (soyağacı) analiz edilir ve buna uygun testler istenir:

        - Kromozom Analizi

        - Tek Gen Analizi

        - Genetik Panel Testleri

        - Tüm Ekzom Analizi

        Uzmanlar, bu bilgiler ışığında kesin tanıya ulaşır.

        TEDAVİSİ OLMAYAN BAZI GENETİK HASTALIKLAR VE YAKLAŞIMLAR

        Bazı genetik hastalıkların tedavisi olmamakla birlikte, yaşam kalitesini artırmak için destekleyici yöntemler uygulanmaktadır:

        Spinal Musküler Atrofi (SMA): Kas zayıflığına yol açan, otozomal resesif geçişli bir hastalıktır. Gen tedavileri ve hedefe yönelik ilaçlar sayesinde hastalığın ilerleyişi yavaşlatılabilmektedir.

        Duchenne Musküler Distrofi (DMD): Kas liflerinin zamanla kaybına yol açan, X kromozomuna bağlı kalıtsal bir hastalıktır. Kortikosteroid tedavisi, fizyoterapi ve solunum desteği uygulanır. Gen terapisi araştırmaları sürmektedir.

        REKLAM

        Huntington Hastalığı: Orta yaşta başlayan, bilişsel ve motor bozukluklara yol açan nörodejeneratif bir hastalıktır. Semptomları hafifletici ilaçlar kullanılır, kesin tedavisi yoktur.

        Down Sendromu (Trizomi 21): 21. kromozomun fazladan bir kopyasının bulunmasıyla oluşur. Tedavisi olmamakla birlikte, bireyin yaşam kalitesini artırmak için erken yaşta eğitim, terapi ve tıbbi destekler önemlidir.

        BİLİMSEL GELİŞMELER VE GELECEK UMUTLARI

        Genetik hastalıkların tedavisi için gen düzenleme teknolojileri, gen terapileri ve kişiye özel ilaç geliştirme çalışmaları hızla devam etmektedir. Özellikle CRISPR gibi gen düzenleme teknikleri, gelecekte kalıtsal hastalıkların ortadan kaldırılmasına dair umut vadetmektedir.

        Görsel Kaynak: shutterstock

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 3 bölgede sağanak!
        Okul tuvaletinde dehşet! Arkadaşının çenesini kırdı!
        Okul tuvaletinde dehşet! Arkadaşının çenesini kırdı!
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Trump ile Zelenskiy bir araya geldi
        Trump ile Zelenskiy bir araya geldi
        Bakan Fidan: AB'nin niyet ortaya koyması gerekiyor
        Bakan Fidan: AB'nin niyet ortaya koyması gerekiyor
        "CIA Venezuela'ya rejim değişikliği için gönderildi"
        "CIA Venezuela'ya rejim değişikliği için gönderildi"
        Prens Andrew unvanlarından vazgeçti
        Prens Andrew unvanlarından vazgeçti
        YÖK'ten ders reformu sinyali
        YÖK'ten ders reformu sinyali
        İlkay Gündoğan'dan Sane sözleri!
        İlkay Gündoğan'dan Sane sözleri!
        Eczacıyı darp eden saldırgan tutuklandı
        Eczacıyı darp eden saldırgan tutuklandı
        "Silahlar kime teslim edilecek?"
        "Silahlar kime teslim edilecek?"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Anadolu Efes evinde kayıp!
        Anadolu Efes evinde kayıp!
        Test sonuçları çıktı
        Test sonuçları çıktı
        "Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor"
        "Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor"
        Ayıyı dumanla durdurabildi!
        Ayıyı dumanla durdurabildi!
        İşte 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu
        İşte 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu
        Tedesco'nun ilk 11'i şekilleniyor
        Tedesco'nun ilk 11'i şekilleniyor
        'Kart ihalesi' soruşturmasında 7 tutuklama
        'Kart ihalesi' soruşturmasında 7 tutuklama
        27 silah, 3 Kalaşnikof, 39 bin hap... 'Bayğara'da 96 tutuklama!
        27 silah, 3 Kalaşnikof, 39 bin hap... 'Bayğara'da 96 tutuklama!