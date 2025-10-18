DNA’daki kusurlar hayatı nasıl etkiliyor? Genetik hastalıkların bilinmeyen yüzü

Genetik hastalıklar, anne veya babadan geçen gen ya da kromozomlardaki farklılıklar nedeniyle bireyin DNA’sında oluşan mutasyonlarla ortaya çıkan sağlık sorunlarıdır. Bu hastalıklar, doğumdan itibaren görülebileceği gibi, yaşamın ilerleyen dönemlerinde de gelişebilir.

GENETİK HASTALIKLARIN KAYNAĞI

Genetik hastalıklar, canlıların genetik materyali olan DNA’daki bilgi akışının bozulmasından kaynaklanır. Vücuttaki tüm hücrelerin işleyişini yöneten genetik kod, nesilden nesile aktarılır. Genetik anormallikler, etkilenen yapıya bağlı olarak değişir. Bazı hastalıklar tek bir gendeki mutasyondan kaynaklanırken, bazıları kromozom sayısındaki fazlalık veya eksiklik gibi daha büyük yapısal bozukluklardan doğar.

Örneğin, Talasemi (Akdeniz Anemisi) yalnızca tek bir genin mutasyonundan kaynaklanırken, Down Sendromu gibi durumlar tüm bir kromozomun fazladan bulunmasıyla oluşur.

HASTALIKLARIN ORTAYA ÇIKIŞ ZAMANI

Genetik hastalıkların ortaya çıkma zamanı değişkenlik gösterir. Kistik fibrozis veya Spinal Musküler Atrofi (SMA) gibi bazı hastalıklar doğumdan hemen sonra ortaya çıkar. Diğerleri ise Tip 2 Diyabet ya da bazı kalp-damar hastalıkları gibi ilerleyen yaşlarda genetik yatkınlıkla beraber çevresel faktörlerin etkisiyle gelişebilir.

GENETİK HASTALIKLARIN NEDENLERİ Genetik hastalıkların oluşmasında üç temel mekanizma rol oynar: Kalıtsal (Miras Alınan) Mutasyonlar: Ebeveynlerden geçen hatalı genler aracılığıyla oluşur. Kalıtım şekli, hastalığın görülme olasılığını etkiler. Yeni (Spontan) Mutasyonlar: Anne veya babadan miras alınmadan, sperm ya da yumurtada veya embriyonun gelişiminin erken dönemlerinde rastgele meydana gelir. Kromozomal Anormallikler: Kromozomların sayısı veya yapısındaki bozukluklarla ilgilidir. Down Sendromu (Trizomi 21) bu tür anormalliklere örnektir. GEBELİKTE GENETİK HASTALIKLARIN TESPİTİ Gebelik döneminde genetik hastalıkların belirlenebilmesi için çeşitli testler uygulanır. Bu testler sayesinde kromozomal veya genetik bozukluklar erken dönemde fark edilebilir. Uygulanan başlıca testler şunlardır: - Kan Tarama Testleri (İkili, üçlü veya dörtlü testler) - Non-İnvaziv Prenatal Test (NIPT): Anne kanındaki bebeğe ait DNA analiz edilir. - Koryon Villus Örneklemesi (CVS): Gebeliğin erken döneminde plasentadan alınan örnekle yapılır. - Amniyosentez: Bebeği çevreleyen amniyotik sıvıdan örnek alınır. - Ultrasonografi ve Detaylı Ultrason: Bebeğin gelişimi ve olası anomaliler değerlendirilir.

- Fetal DNA Testi - Genetik Danışmanlık: Aile geçmişi ve genetik risklerin değerlendirilmesi yapılır. Bu testlerin sonucuna göre gebelik yönetimi ve doğum sonrası planlamalar daha bilinçli şekilde gerçekleştirilebilir. GENETİK HASTALIKLARIN TESPİTİ VE TANI SÜRECİ Genetik hastalık şüphesi olan bireyler, öncelikle bir tıbbi genetik uzmanı tarafından değerlendirilir. Aile geçmişi (soyağacı) analiz edilir ve buna uygun testler istenir: - Kromozom Analizi - Tek Gen Analizi - Genetik Panel Testleri - Tüm Ekzom Analizi Uzmanlar, bu bilgiler ışığında kesin tanıya ulaşır. TEDAVİSİ OLMAYAN BAZI GENETİK HASTALIKLAR VE YAKLAŞIMLAR Bazı genetik hastalıkların tedavisi olmamakla birlikte, yaşam kalitesini artırmak için destekleyici yöntemler uygulanmaktadır: Spinal Musküler Atrofi (SMA): Kas zayıflığına yol açan, otozomal resesif geçişli bir hastalıktır. Gen tedavileri ve hedefe yönelik ilaçlar sayesinde hastalığın ilerleyişi yavaşlatılabilmektedir. Duchenne Musküler Distrofi (DMD): Kas liflerinin zamanla kaybına yol açan, X kromozomuna bağlı kalıtsal bir hastalıktır. Kortikosteroid tedavisi, fizyoterapi ve solunum desteği uygulanır. Gen terapisi araştırmaları sürmektedir.