Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa AKRAN ZORBALIĞI | Okul tuvaletinde dehşet! Arkadaşının çenesini kırdı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Okul tuvaletinde dehşet! Arkadaşının çenesini kırdı!

        Zonguldak'ta, Erdemir Anadolu Lisesi tuvaletinde 12'nci sınıfa giden iki öğrenci arasında 'sigara isteme' tartışmasında Berk E., 'sigara kullanmıyorum' diyen 16 yaşındaki Uygar T.U.'ya yumruk attı. Çenesi ve dişi kırılan Uygar T.U. hastanede tedavi altına alınırken, Berk E. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2025 - 07:29 Güncelleme: 18.10.2025 - 08:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Okul tuvaletinde dehşet! Arkadaşının çenesini kırdı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Zonguldak'ta olay, 14 Ekim’de Erdemir Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 12’nci sınıfa giden Uygar T.U. (16) arkadaşıyla birlikte tuvalete gitti. Daha sonra tuvalete gelen Berk E., Uygar T.U.’dan sigara istedi.

        TUVALETTE YUMRUKLA DARP ETTİ

        DHA'daki habere göre Uygar T.U., ‘sigara kullanmıyorum’ diyerek uzaklaşmaya çalıştı. Berk T. ise attığı yumruk ile Uygar T.U.’yu yere devirdi. Çevredeki öğrenci ve öğretmenler olaya müdahale etti. Okul idaresi 2 öğrencinin ailesini arayarak okula çağırdı.

        DİŞİ VE ÇENESİ KIRILMIŞ

        Dişinin kırıldığı görülen Uygar T.U., babası ile birlikte önce Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne gitti. Burada tedavi edilemeyen Uygar T.U., önce Atatürk Devlet Hastanesi’ne ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Çenesinde kırıklar olduğu belirlenen Uygar T., Plastik Cerrahisi Servisi’nde tedavi altına alındı.

        YUMRUK ATAN ÖĞRENCİ TUTUKLANDI

        Uygar T.U.’nun ailesinin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Berk E., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ZONGULDAK
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cinayet gibi kazada sanıktan şaşırtan savunma!
        Cinayet gibi kazada sanıktan şaşırtan savunma!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 3 bölgede sağanak!
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        DNA'mızda saklı sessiz tehlike
        DNA'mızda saklı sessiz tehlike
        Trump ile Zelenskiy bir araya geldi
        Trump ile Zelenskiy bir araya geldi
        Bakan Fidan: AB'nin niyet ortaya koyması gerekiyor
        Bakan Fidan: AB'nin niyet ortaya koyması gerekiyor
        "CIA Venezuela'ya rejim değişikliği için gönderildi"
        "CIA Venezuela'ya rejim değişikliği için gönderildi"
        Test sonuçları çıktı
        Test sonuçları çıktı
        Prens Andrew unvanlarından vazgeçti
        Prens Andrew unvanlarından vazgeçti
        YÖK'ten ders reformu sinyali
        YÖK'ten ders reformu sinyali
        İlkay Gündoğan'dan Sane sözleri!
        İlkay Gündoğan'dan Sane sözleri!
        "Silahlar kime teslim edilecek?"
        "Silahlar kime teslim edilecek?"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Anadolu Efes evinde kayıp!
        Anadolu Efes evinde kayıp!
        "Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor"
        "Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor"
        Ayıyı dumanla durdurabildi!
        Ayıyı dumanla durdurabildi!
        İşte 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu
        İşte 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu
        Tedesco'nun ilk 11'i şekilleniyor
        Tedesco'nun ilk 11'i şekilleniyor
        'Kart ihalesi' soruşturmasında 7 tutuklama
        'Kart ihalesi' soruşturmasında 7 tutuklama