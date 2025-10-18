Dursun Özbek: Riva'dan beklentimiz 11 milyar TL kar!

Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı başladı.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri ve kulüp genel kurul üyeleri katıldı.

Toplantıda divan başkanlığına Eşref Alaçayır seçildi.

Genel kurulda 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 arasındaki faaliyet raporu sunulacak. Aynı döneme ait denetim kurulu raporu okunacak. Yönetim ve denetim kurulu için ayrı ayrı ibra oylaması yapılacak.

BAŞKAN DURSUN ÖZBEK'TEN AÇIKLAMALAR

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulübün devam eden projeleri hakkında üyelere bilgi verdi.

Sarı-kırmızılı kulübün Haliç Kongre Merkezi'ndeki yıllık olağan genel kurul toplantısında konuşan başkan Özbek, Galatasaray Adası, Riva, Mecidiyeköy, Kemerburgaz, Aslantepe projeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY ADASI, GALATASARAYLILARINDIR"

Galatasaray Adası'ndaki gelişmelere değinen Özbek, "Göreve geldiğimizden bugüne öncelikle üzerinde durduğumuz konulardan biri Galatasaray Adası'ydı. Adamızda Milli Emlak'a ait parsellerin irtifak tapusunu 30 yıllığına alarak imar durumunu geliştirdik. Böylece önümüzdeki dönemde adamız üzerinde oluşabilecek hukuki sorunların da önüne geçtik. Galatasaray Adası'nın daha da mükemmel bir tesis olması için çalışmalarımız devam ediyor. Altyapıdan elektriğe, arıtma sisteminden iskelesine kadar her şeyi yeniledik. Altındaki kazıkları yenileyerek adamızı daha sağlam bir yapıya kavuşturduk. Etkinlik alanlarını genişleterek, cephemizi yeniledik. Artık üyelerimizin dört mevsim kullanabileceği, herkesin gurur duyacağı bir adaya sahibiz. Yakın zamanda tüm eksikleri de tamamlayacağız. Galatasaray Adası, Galatasaraylılarındır. Her zaman da böyle kalacaktır." diye konuştu.

Riva Konut Projesi'nde birinci etabın bittiğini aktaran Özbek, "Birinci etaptan bugüne kadar 170 milyon dolar fayda sağladık. İkinci etap için Emlak Konut ile anlaşma imzaladık. İnşaatın bitirilmesi ve konut satışları Emlak Konut tarafından gerçekleştirilecek. Bunun karşılığında Emlak Konut hasılattan sadece yüzde 5 proje yönetim ve pazarlama payı alacak. Hasılatın yüzde 95'inden inşaat masrafı çıktıktan sonra kalan net gelir kulübümüzün olacak. İkinci etapta mevcut inşaat maliyetleri ve satış bedelleri dikkate alındığında yaklaşık 21,5 milyar lira hasılat ön görülmektedir. Masraflar çıktıktan sonra 11 milyar lira gelir hedeflenmektedir. Bu gelirlerin önümüzdeki 3 senede kulübümüze aktarılmasını bekliyoruz." şeklinde görüş belirtti. REKLAM Başkan Özbek, kulübe Riva'da ayrıca 30 dönümlük yeni bir ticari arsa kazandırdıklarını da kaydetti. "MECİDİYEKÖY'DE 13 MİLYON DOLAR KAR BEKLENİYOR" Dursun Özbek, Mecidiyeköy binasından 13 milyon dolar kar hedeflediklerini aktardı. Projeyi yaklaşık 6 ay içinde tamamlamayı amaçladıklarını vurgulayan Özbek, "Mecidiyeköy'deki binamızı konut projesine dönüştürerek 1,3 milyar lira gelir elde ettik. Bu gelirle Florya'daki 41 dönümlük araziyi satın aldık. Projenin kalan bölümlerini bitirmesi için RAMS firmasıyla anlaştık. Ağustos ayında çalışmalara başlayan RAMS'ın Nisan 2026'da inşaatı tamamlamasını bekliyoruz. Projenin maliyeti yaklaşık 17 milyon dolar olacak. Stoktaki bağımsız bölümlerin satışından 30 milyon dolar hasılat bekliyoruz. Projenin geri kalanından kulübümüze net 13 milyon dolar gelir kalmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"FLORYA'NIN SUYU, KEMERBURGAZ'IN RUHUNA DÖNÜŞTÜ" Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne taşınmanın futbol takımının performansını artırdığını söyledi. REKLAM Özbek, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri ve yeni yapılacak akademi projesine dair, "Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri, bizim gözbebeğimizdir. Burası sadece bir antrenman sahası değil, bir eğitim merkezidir. A takımımız, mart ayından bu yana çalışmalarını burada sürdürüyor. Böylece Florya'nın suyu, Kemerburgaz'ın ruhuna dönüştü. Takımımızın artan performansında Kemerburgaz'a taşınmanın etkisi büyüktür. Kemerburgaz'da kadın futbol ve altyapı takımlarımız için yapılacak ikinci fazın inşaatı için çalışmalar başladı. Bu tesislerin inşaatını Haziran 2026'da tamamlamayı düşünüyoruz. Bu tesis, geleceğin yıldızlarının yetişeceği yeni Galatasaray Akademisi olacaktır." diye konuştu. "ASLANTEPE PROJESİ, GALATASARAY'IN GELECEGİDİR" Dursun Özbek, Seyrantepe'de 62 dönümlük arazide hayata geçirecekleri Aslantepe Vadisi projesinin kulübün en az 50 senesini güvence altına alacağını ifade etti. Aslantepe projesinin önemine değinen Özbek, "Çok önem verdiğim, üzerine titrediğim ve kulübümüzün önümüzdeki 100 yılını ilgilendiren Aslantepe projemiz var. Aslantepe Vadisi, Galatasaray'ın en az 50 senesini güvence altına alacak bir vizyon projesidir. Stadımıza komşu olan 62 dönümlük araziyi kulübümüze kazandırdık. Burada 10 bin kişilik çok amaçlı basketbol salonu, uluslararası müsabakalara uygun bir voleybol salonu, kamp tesisleri, kapalı yüzme havuzu ve salon sporlarına hizmet edecek alanlar olacak. Ayrıca ticari alanlar da bulunacak. Böylece basketbol, voleybol ve diğer tüm amatör branşlarımızı aynı çatı altında toplayacağız. Ruhsat için son aşamaya geçildi. 2026'da bu önemli projenin inşaatına başlamayı planlıyoruz. Aslantepe projesi, Galatasaray'ın geleceğidir." ifadelerini kullandı.

"REKOR KIRDIK" "Sponsorluk gelirlerinde 79 Milyon euro ile bir rekor kırdık. Futbol forma sponsorluklarında 28 Milyon euro'ya ulaştık." "AVRUPA'DAN 40 MİLYON EURO GELİR BEKLİYORUZ" "Geçen sene Avrupa Ligi'nde olduğumuz için UEFA gelirlerinde düşüş oldu. Bu sene Şampiyonlar Ligi'ne katılımla birlikte en az 40 Milyon Euro'luk gelir bekliyoruz. UEFA'nın yayınladığı mali raporda, Galatasarayımız ilk 10'da yer almıştır. Bu sene Şampiyonlar Ligi geliriyle çok iyi mali tablolar ortaya çıkacak." REKLAM "RAKİPLERE İYİ ÖRNEK OLDUK" "Son dönemde kadroya katılan oyuncular önemli bonservisler ödendi. Bu durum brüt karı olumsuz etkiledi. Bu rakamlarda kiraladığımız oyuncular yok. Geçen sene kiralık oynayan Osimhen'in değeri geçen seneye dahil değil, ancak Zaniolo'nun piyasa değeri bu tabloya dahildir. Türkiye'nin açık ara en değerli kadrosunu kurduk. 238 Milyon Euro'luk kadro değerinde artış oldu. Rakiplere de örnek olduk. Onların da iyi futbolculara yönelmesini sağlayacak Türk futboluna hizmet ettik." "GALATASARAY KÜÇÜLEMEZ" "Riva'dan gelecek gelir, bütün tablolarımızı etkileyecektir. Net 11 Milyar TL değerimiz var ama defterde 472 Milyon TL olarak gözüküyor. Bu farklılıkları dikkate almamız gerekir. Şampiyonlar Ligi'nden gelecek ek gelirle, zararımız azalacak. Bir futbolcunun satışı ile zararı egale edip, kara geçmemiz mümkün. Ancak hedefimiz farklı. Kaynak yaratmak suretiyle... Florya ve Riva'dan gelen gelirle değil... Bir sürü yeni projemiz var. Buralardan gelecek gelirlerle kaynak yaratacağız. Biz spor kulübüyüz ve Ali Sami Yen Bey'in koyduğu bir misyonumuz var. Küçülerek Galatasaray'ı önümüzdeki dönemlere taşımak istiyoruz. Büyüme vizyonumuzu da ortaya koyduk. Faaliyet dışı gelirleri en tepeye çıkartıyoruz, durmuyoruz... Yaptık, bir daha yapacağız. Bizden sonra gelenler de bu projelere devam edecek."

"TEKNİK İFLASTAN ÇIKTIK" "Sportif A.Ş'nin öz kaynağı artıya geçmiştir. Uzun zamandır içerisinde bulunduğu teknik iflastan çıkmıştır. İBRAHİM HATİPOĞLU'NDAN AÇIKLAMALAR Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, oyuncu transferlerine yapılan yatırımla kulüp olarak büyük bir gelir elde edeceklerini söyledi. Hatipoğlu, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen yıllık olağan genel kurul toplantısında, 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 arasındaki mali raporları sunarak, "Hasılatımız yaklaşık 12,8 milyar liraya ulaştı. Bir önceki dönem 12,1 milyar liraydı. Giderlerimiz 11,5 milyardan, 14 milyar liraya çıktı. Bu dönemki brüt zararımız da 1,19 milyar lira olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı. Hatipoğlu, 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 arasındaki dönemde faaliyet zararının 3,964 milyar lira olduğunu dile getirerek, "Parasal kazanç farklarından 3,2 milyar lira ve yatırım faaliyetlerinin gelirlerinden 1,14 milyar lira geldi. Finansman giderlerimiz 2,4 milyar lira ve vergi giderimiz de 71 milyon lira olmuştur. Böylece dönem net zararımız da 2 milyar lira civarında olmuştur." şeklinde konuştu. Kulübün bu dönemki hasılatlarından bahseden Hatipoğlu, "Mayıs 2025 itibarıyla sponsorluk gelirlerimiz 3 milyar, yayın hakkı gelirlerimiz 659 milyon, loca, kombine ve VIP satış gelirlerimiz 2,95 milyar, mağazacılık gelirlerimiz 3,56 milyar, sporcu transferi, kira ve yetiştirme gelirlerimiz 396 milyon, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi gelirlerimiz 868 milyon ve diğer gelirlerimiz 1,44 milyar olmak üzere, toplam 12,892 milyar liralık gelir elde edildi. Bir önceki döneme göre de gelirlerde toplam yüzde 6 artış sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.