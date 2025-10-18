Habertürk
        Orta menzilli 'Hisar-0' 12'den vurdu! O anlar kamerada | SON DAKİKA HABER

        Orta menzilli 'Hisar-0' 12'den vurdu! O anlar kamerada

        Aksaray Atış Alanı'nda, Roketsan tarafından geliştirilen orta menzilli hava savunma sistemi 'Hisar-O'nun bir test atışı daha başarıyla gerçekleştirildi. O anlar kameraya da yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2025 - 15:25 Güncelleme: 18.10.2025 - 15:25
        Orta menzilli 'Hisar-0' 12'den vurdu! O anlar kamerada
        Roketsan tarafından geliştirilen hava savunma sistemi 'Hisar-O'nun test atışı Aksaray Atış Alanı'nda yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı, test atışına ilişkin, "Hava Savunma Komutanlığı tarafından Hisar Test Atış Alanında, Hisar-O atışı başarıyla icra edildi" paylaşımda bulundu.

        "ORTA MENZİLLİ HAVA SAVUNMA SİSTEMİ"

        DHA'daki habere göre Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci de sosyal medya hesabından 'Gök Vatan'ın çelikten kalkanı Hisar' notuyla paylaşım yaptı. İkinci, "Orta menzilli hava savunma sistemimiz 'Hisar-O'nun bir test atışı daha başarıyla gerçekleştirildi. Sahada kendini ispatlamış sistemlerimizle, ordumuzun gücüne güç katmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

        #Hisar O
        #Son dakika haberler
