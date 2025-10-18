Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni konuk edecek
Galatasaray deplasmanından 1 puan ile dönen Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Ligde 94. kez kozlarını paylaşacak iki ekip arasındaki maçların 54'ünü Kartal kazandı, kırmızı- siyahlılar ise 9 defa güldü. Saat 17.00'de Tüpraş Stadı'ndaki müsabakada Oğuzhan Çakır düdük çalacak
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bugün Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.
Siyah-beyazlı futbol takımı, çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Bir maçı eksik Beşiktaş, topladığı 13 puanla haftaya averajla 6. sırada giriş yaptı.
Süper Lig'e 4 sezon sonra yükselen Gençlerbirliği ise oynadığı 8 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayarak 5 puan topladı. Ankara ekibi, averajla 14. sırada yer aldı.
GENÇLER İLE 4 SEZON SONRA
Beşiktaş, Gençlerbirliği ile Süper Lig'de 4 sezon sonra kozlarını paylaşacak.
Siyah-beyazlı takım, Ankara temsilcisiyle son olarak 2020-2021 sezonunda karşı karşıya geldi.
Beşiktaş, son şampiyonluğunu yaşadığı 2020-2021 sezonunda İstanbul'da rakibine 1-0 yenilirken, Ankara'da oynanan maçta 3-0 galip geldi. Gençlerbirliği, söz konusu sezonda ligi 20. sırada bitirmiş ve Süper Lig'e veda etmişti.