        Hava durumu İstanbul | Meteoroloji'den saatli uyarı! 3 bölgede sağanak | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den saatli uyarı! 3 bölgede sağanak!

        MGM'den alınan son bilgilere göre bugün Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar, yurt genelinde mevsim normallerinde seyrediyor. Rüzgar, güneyli yönlerden ara sıra orta kuvvette esiyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Giriş: 18.10.2025 - 07:03 Güncelleme: 18.10.2025 - 07:54
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz'in batı kıyılarının sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz'i kesimlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

        SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

        Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 21, Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL: 19, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde başlayan yağışın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor

        İZMİR: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

        KOCAELİ: Parçalı ve çok bulutlu, sabahın ilk saatlerinden öğleden sonraya kadar yağış bekleniyor

        BURSA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

        ÇANAKKALE: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

        BALIKESİR: 22, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağışlı

        A.KARAHİSAR: 21, Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ: 26, Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA: 22, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        ADANA: 29, Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA: 26, Parçalı ve az bulutlu

        HATAY: 27, Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA: 24, Parçalı ve az bulutlu

        ÇANKIRI: 24, Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR: 23, Parçalı ve az bulutlu

        KONYA: 24, Parçalı ve az bulutlu

        BOLU: 20, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

        DÜZCE: 21, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı

        ZONGULDAK: 20, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı

        SİNOP: 23, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

        AMASYA: 25, Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN: 21, Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON: 20, Parçalı ve az bulutlu

        RİZE: 21, Parçalı ve az bulutlu

        ERZURUM: 17, Parçalı ve az bulutlu

        KARS: 18, Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA: 22, Parçalı ve az bulutlu

        VAN: 18, Parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA: 28, Az bulutlu ve açık

        DİYARBAKIR: 26, Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP: 26, Az bulutlu ve açık

        MARDİN: 25, Az bulutlu ve açık

        SİİRT: 26, Az bulutlu ve açık

        #hava durumu istanbul
