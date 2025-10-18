Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz'in batı kıyılarının sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz'i kesimlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 21, Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL: 19, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde başlayan yağışın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor

İZMİR: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ: Parçalı ve çok bulutlu, sabahın ilk saatlerinden öğleden sonraya kadar yağış bekleniyor

BURSA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı BALIKESİR: 22, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağışlı A.KARAHİSAR: 21, Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ: 26, Parçalı ve az bulutlu MUĞLA: 22, Parçalı, yer yer çok bulutlu ADANA: 29, Parçalı ve az bulutlu ANTALYA: 26, Parçalı ve az bulutlu HATAY: 27, Parçalı ve az bulutlu ISPARTA: 24, Parçalı ve az bulutlu ÇANKIRI: 24, Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR: 23, Parçalı ve az bulutlu REKLAM KONYA: 24, Parçalı ve az bulutlu BOLU: 20, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu DÜZCE: 21, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı ZONGULDAK: 20, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı SİNOP: 23, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu AMASYA: 25, Parçalı ve az bulutlu SAMSUN: 21, Parçalı ve az bulutlu