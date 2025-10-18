Habertürk
        Lise eğitiminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

        Lise eğitiminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

        Lise eğitiminin yeniden yapılandırılması için hazırlanan değerlendirme raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2025 - 10:57 Güncelleme: 18.10.2025 - 10:57
        Lise eğitimi yeniden yapılandırılıyor
        Zorunlu eğitim sisteminde lise eğitiminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin hazırlanan değerlendirme raporu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

        Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kurulun Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin de katılımıyla gerçekleştirdiği toplantıda lise eğitiminin yeniden yapılandırılması konusunun ele alındığını ve hazırlanan değerlendirme raporunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edildiği belirtildi.

