        Cinayet gibi kazada sanıktan şaşırtan savunma | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Cinayet gibi kazada sanıktan şaşırtan savunma!

        Antalya'da trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü 52 yaşındaki Mehmet Tekelioğlu'na otomobiliyle çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen 44 yaşındaki Ahmet Doğru'nun yargılandığı dava başladı. Sanık Doğru, mahkemedeki savunmasında Tekelioğlu ile yanındaki U.S.'nin tartıştığını, U.S.'yi tutmaya çalışırken direksiyonun sağa doğru manevra yaptığını öne sürerek, "Motosiklete çarptığımı fark etmedim. Bilerek ve isteyerek çarpmadım" dedi

        Giriş: 18.10.2025 - 08:13 Güncelleme: 18.10.2025 - 08:13
        Cinayet gibi kazada sanıktan şaşırtan savunma!
        Antalya'da olay, 15 Temmuz'da, Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Tonguç Caddesi'nde meydana geldi. Saat 06.00 sıralarında motosikletiyle yola çıkan Mehmet Tekelioğlu (52), Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'ndeki serasına giderek sulama yaptı.

        TRAFİK IŞIKLARINDA TARTIŞMA BAŞLADI

        DHA'daki habere göre Tekelioğlu, saat 08.00 sıralarında ise sistem destek müdürü olarak çalıştığı bilişim firmasına doğru yola çıktı. İş yerine yaklaşan Tekelioğlu ile otomobil sürücüsü Ahmet Doğru (44) arasında, trafik ışıklarında tartışma yaşandı.

        ARAÇLA ÇARPIP KAÇTI

        Daha sonra yoluna devam eden Tekelioğlu'nu takip eden Ahmet Doğru, aracıyla motosiklete çarpıp, beraberindeki U.S. ile kaçtı. Motosikletten savrulan Tekelioğlu, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi tarafından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

        "KASTEN ÖLDÜRMEDEN" TUTUKLANDI

        Tekelioğlu, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yakındaki bir pazar yerine aracı park edip kaçan Ahmet Doğru ile U.S., kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Doğru, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, U.S. ise serbest bırakıldı.

        GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

        Tekelioğlu'nun ailesi, araçta bulunan U.S.'nin de tutuklanması için savcılığa başvurdu. Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ahmet Doğru'nun kullandığı otomobilin camından bir kişinin, yanlarında motosikletle seyreden Mehmet Tekelioğlu'na kollarını uzatmaya çalıştığı, ardından Doğru'nun araçla motosiklete çarpıp düşürdüğü görüldü. Görüntünün devamında ise sürücü Ahmet Doğru'nun aracıyla hızla uzaklaştığı yer aldı.

        "BİLEREK VE İSTEYEREK ÇARPMADIM"

        Sanık Ahmet Doğru, Antalya 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya taraflar ve avukatları katıldı. Mahkemede savunma yapan Ahmet Doğru, "Ön sağ koltukta U.S. vardı. Aracı ben kullanıyordum. Arka koltuklarda 2 çalışan vardı. Maktulle ilk saat 08.00 sıralarında trafik ışıklarında karşılaştık. Motosiklete çarptığımı fark etmedim. Bilerek ve isteyerek çarpmadım. İşçileri inşaata bıraktıktan sonra olay yerine gidip bakacaktım ama polis ekipleri yanıma geldi, gidemedim. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

        "MOTORLU ŞAHIS BİZE KÜFRETTİ"

        Olay günü otomobilde bulunan ve sanığın yanında oturduğunu belirten tanık U.S., "Ahmet Doğru benim teyzemin oğlu olur. Sabah inşaata çalışmaya gidiyorduk. Yol üzerinde 2 kişiyi daha aldık. Motosikletle ışıkta karşılaştık. Araçta camımız açıktı. Müzik açtık, dinliyorduk. Sonra motorlu şahıs bize dönerek küfretmeye başladı. Ben de 'Dayı bana mı söylüyorsun?' dedim. Sonra yolumuza devam ederken tükürdü. Aracın aynasını kırmaya çalıştı. Ben inecektim araçtan, Ahmet abi durdurdu ve kolumu tuttu. Sonra Ahmet abi direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosiklete bilerek çarpmadı. Motorun araca dokunduğunu gördüm ama durmadık yolumuza devam ettik" dedi.

        Mahkeme heyeti sanığın tutukluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        AİLE TEPKİ GÖSTERDİ

        Duruşma sonrası üzüntüsünü dile getiren maktulün annesi Hanım Tekelioğlu, "Oğlumun küfrettiğini söylediler. Oğlum yolunda giderken önüne arabayı kırmışlar. Bana konuşmak için sıra gelmedi ama sanıkların en ağır cezayı almalarını istiyorum. Torunlarım öksüz kaldı" dedi.

        Ağabeyinin kavga edecek bir insan olmadığını belirten Ramazan Tekelioğlu da "Mahkeme heyeti tutukluluğunun devamına karar verdi. Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Ölen abimi suçladılar. Abim sessiz bir karakterdi" diye konuştu.

