        Ülkemizin mutfağından mantının 6 hali: Kayseri'den Samsun'a mantı tarifi bakın nasıl değişiyor!

        Ülkemizin mutfağından mantının 6 hali: Kayseri'den Samsun'a mantı tarifi bakın nasıl değişiyor!

        Anadolu mutfağı, mantıyı sadece bir yemek değil, bir kültür göstergesi haline getiriyor. Kimi şehirde fırında pişiyor, kimi yerde cevizle süsleniyor, bazen de tavukla birleşiyor. Ortaya çıkan tablo ise ülkemizin zengin mutfak mirasının en leziz örneklerinden biri oluyor. Sizin için Türkiye'nin altı farklı mantı tarifini derledik!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2025 - 09:30 Güncelleme: 18.10.2025 - 09:30
        Türkiye'nin dört bir yanında mantı, aynı malzemelerle bambaşka şekillere bürünüyor. Kayseri'de minik bohçalar halinde, İzmir'de çıtır çıtır kızartılmış, Adana'da gül biçiminde… Her şehir, bu geleneksel lezzeti kendi tarzıyla yeniden tanımlıyor...

        ADANA – GÜL MANTISI

        Adana mutfağında mantıya gül şekli verilir. Kızgın yağda kızartılan hamurların üzerine nohutlu ve salçalı sos dökülür. Görünümü kadar aromasıyla da öne çıkar.

        SİNOP MANTISI

        Sinop mantısı, klasik mantıya göre daha büyük bohçalarla hazırlanır. Serviste ceviz mutlaka bulunur; bu özelliğiyle hem lezzet hem de görüntü açısından farklılaşır.

        İZMİR MANTISI

        Ege usulü mantı kızartılarak hazırlanır. Kıyma ve pirinçli iç harcıyla çıtır bir dokusu vardır. Yoğurt ve sarımsaklı sosla birleşince tam bir Ege klasiğine dönüşür.

        SAMSUN MANTISI

        Kaynar suda haşlanan mantılar, tereyağlı sos ve bol cevizle servis edilir. Samsun mantısı, klasik mantının Karadeniz usulü yorumudur; ceviz detayıyla fark yaratır.

        SİVAS – HİNGEL MANTISI

        Sivas'ın vazgeçilmezi hingel, Çerkez kökenli bir mantı türüdür. Kıymalı ya da patatesli olarak yapılabilir. Yoğurt ve salçalı sosla servis edilir; sade ama doyurucu lezzetiyle bilinir.

        KAYSERİ MANTISI

        Mantının kalbi sayılan Kayseri'de, hamurlar neredeyse iğne ucu kadar küçük açılır. Kıymalı iç harçla doldurulan mantılar haşlanır, üzerine yoğurt ve kızdırılmış tereyağlı sos dökülür. "Bir kaşığa kırk tane sığar" sözü, bu özenin simgesidir.

        Fotoğraf kaynak: ShutterStock

