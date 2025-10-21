Habertürk
        Haberler Ekonomi Emlak Emlak vergisine üst sınır getirecek çalışmalar tamamlanıyor - Emlak Haberleri

        Emlak vergisine üst sınır getirecek çalışmalar tamamlanıyor

        Emlak vergisinde rayiç bedel üst sınırı getiren çalışma bugün tamamlanacak; AK Parti, belediye raporlarını değerlendirip düzenlemeyi vergi teklifine ekleyerek yarın Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşecek. Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi

        Giriş: 21.10.2025 - 20:04 Güncelleme: 21.10.2025 - 20:11
        Emlak vergisine rayiç bedel üst sınırı geliyor
        Emlak vergisinde rayiç bedelde üst sınır çalışmasının bugün tamamlanması bekleniyor. AK Parti grubu, bazı il, ilçe ve büyükşehir belediyelerinden emlak vergisine ilişkin raporlar istedi. Çalışma tamamlanırsa düzenlemenin vergi teklifine eklenerek çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi planlanıyor.

        DENGEYİ SAĞLAMAK HEDEFLENİYOR

        Çalışmada, emlak vergisinde esas alınan rayiç bedelde üst bir sınır belirlenmesi öngörülüyor. AK Parti kaynakları, yeni arsa rayiç bedellerinin açıklanmasının ardından gelecek yıl ödenecek emlak vergilerinde yüksek artışların ortaya çıkmaması için bu düzenlemenin hazırlandığını belirtti. Kaynaklar, belediyelerin hizmet üretebilmesi için emlak vergisine ihtiyaç duyulduğunu, düzenlemenin vergi gelirlerinde kayba yol açmadan ortalama bir denge sağlamayı hedeflediğini söyledi.

        ARTIŞLARI TÖRPÜLEMEK AMAÇLANIYOR

        Mevcut uygulamada emlak vergisi, belirlenen rayiç değerler üzerinden alınıyor. Rayiç değerlerin güncellenmesi için takdir komisyonu her dört yılda bir toplanarak yeni rayiçleri belirliyor. Bu çerçevede hazırlanan çalışma, özellikle belli bölgelerde görülen aşırı artışları törpülemeyi amaçlıyor.

        KOMİSYONDA GÖRÜŞÜLMESİ BEKLENİYOR

        AK Parti grubunun talep ettiği belediye raporları, yapılacak son toplantıda değerlendirilecek. Toplantı sonrasında üst sınırın hangi düzeyde belirleneceği netleşecek ve düzenlemenin vergi teklifine eklenmesi halinde komisyonda görüşülmesi bekleniyor.

