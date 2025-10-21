Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı? Yıllar içinde yıkılma ihtimali var mı?

TURİSTLERİN GÖZÜNDE BİR MUCİZE

Her yıl milyonlarca turist, bu “yanlış hesap sonucu doğan mucizeyi” görmek için Pisa’ya akın ediyor. Kule, sadece bir mimari yapı değil, insan hatasının nasıl bir estetik simgeye dönüşebileceğinin de kanıtı. Eğimiyle tanınan bu yapı, aslında insanın doğaya ve zamana karşı verdiği bir denge mücadelesi.