Fenerbahçe-Karagümrük maçının VAR kayıtları açıklandı!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.
TFF, Süper Lig’in 9. haftasında oynanan Kayserispor-Samsunspor ve Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçlarındaki VAR müdahaleleri sonrası hakemler arasında gerçekleşen konuşmaları yayımladı. Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtları TFF'nin Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaşıldı.
Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:
VAR kayıtlarında Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük karşısında kazandığı penaltının hakem konuşmaları şu şekilde:
VAR: Ali, VAR konuşuyor
Ali Şansalan: Evet
VAR: Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum
Ali Şansalan: Evet geldim Erkan abi, gösterir misin bana
Ali Şansalan: Tamam, gördüm. Erkan abi oyuncu düşerken kontrolsüz bir şekilde ayağına net temas var, çalımı attıktan sonra gördüm. Balkovec, 29 numara değil mi
VAR: Doğrudur, doğrudur