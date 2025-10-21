Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük Fenerbahçe-Karagümrük maçının VAR kayıtları açıklandı! - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        Fenerbahçe-Karagümrük maçının VAR kayıtları açıklandı!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

        Giriş: 21.10.2025 - 20:41 Güncelleme: 21.10.2025 - 20:45
        İşte F.Bahçe-Karagümrük maçının VAR kayıtları
        TFF, Süper Lig’in 9. haftasında oynanan Kayserispor-Samsunspor ve Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçlarındaki VAR müdahaleleri sonrası hakemler arasında gerçekleşen konuşmaları yayımladı. Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtları TFF'nin Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaşıldı.

        Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

        VAR kayıtlarında Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük karşısında kazandığı penaltının hakem konuşmaları şu şekilde:

        VAR: Ali, VAR konuşuyor

        Ali Şansalan: Evet

        VAR: Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum

        Ali Şansalan: Evet geldim Erkan abi, gösterir misin bana

        Ali Şansalan: Tamam, gördüm. Erkan abi oyuncu düşerken kontrolsüz bir şekilde ayağına net temas var, çalımı attıktan sonra gördüm. Balkovec, 29 numara değil mi

        VAR: Doğrudur, doğrudur

