Fenerbahçe-Karagümrük maçının VAR kayıtları açıklandı!

TFF, Süper Lig’in 9. haftasında oynanan Kayserispor-Samsunspor ve Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçlarındaki VAR müdahaleleri sonrası hakemler arasında gerçekleşen konuşmaları yayımladı. Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtları TFF'nin Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaşıldı.

Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

VAR kayıtlarında Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük karşısında kazandığı penaltının hakem konuşmaları şu şekilde:

VAR: Ali, VAR konuşuyor

Ali Şansalan: Evet

VAR: Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum

Ali Şansalan: Evet geldim Erkan abi, gösterir misin bana

Ali Şansalan: Tamam, gördüm. Erkan abi oyuncu düşerken kontrolsüz bir şekilde ayağına net temas var, çalımı attıktan sonra gördüm. Balkovec, 29 numara değil mi

VAR: Doğrudur, doğrudur