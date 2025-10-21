Serbest düşüş

Serbest fonlar yakın zamanda Meclis'e gelen torba kanunda gündeme geldi. Bu fonları bazı grup ve kişilerin vergiden kaçınmak için kullandığı bilgisi Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bu fonlarda bulunan vergi istisnası kaldırılıyor. Bu nedenden midir bilinmez ama son 1 ayda serbest onlarda garip hareketler gözlemleniyor.

Diğer yandan son 2 günde başta Petkim, Işıklar Ambalaj ve Eczacıbaşı Yapı ile Eczacıbaşı İlaç hisselerinde büyük düşüşler de bir serbest fonun işlemlerine bağlandı.

TEFAS'ta performansları ölçüler serbest fonların bazıları çok iyi yönetilse de bazı fonların özellikle son 1 ayda önemli kayıplara neden olduğu görülüyor. Borsa İstanbul'un yüzde 7 değer yitirdiği 1 ayda uzmanların yönettiği serbest fonların azımsanmayacak bir kısmında kayıplar yüzde 10'un üstünde kaldı. Tam 24 fonun değeri 1 ayda yüzde 10'un üstünde eridi.

KALDIRAÇ YAPANLAR BULUNUYOR

Tablomuzda bankacılık endeksi bu 1 aylık süreçte yüzde 12'nin üstünde düştüğü için bankacılık temalı fonların zarar etmesi normal olduğu için bu fonları çıkardık. Geri kalan fonlarda ise kayıp göze batacak kadar çok. TEFAS'taki verilerden son 1 ayda en çok değer kaybeden fonun kaldıraçlı işlem yaptığı anlaşılırken diğer fonlardaki kayıp sistemin ayrıntılarından belli olmuyor.