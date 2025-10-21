Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'a kur güncellemesi: İşte yeni maaşı! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'a kur güncellemesi: İşte yeni maaşı!

        Galatasaray'ın rekortmen teknik direktörü Okan Buruk'un yıllık ücreti 140 milyon liradan 200 milyon TL'ye çıkarıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2025 - 11:20 Güncelleme: 21.10.2025 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Okan Buruk'a kur güncellemesi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Galatasaray'da son üç sezondur şampiyonluğa ulaşan Okan Buruk'un sözleşmesi de revize edildi. Geride kalan üç sezonda sadece şampiyonluklar kazanmayan, kırılmadık rekor bırakmayan Buruk'un maaşına da kur güncellemesi yapıldı.

        Buruk'un 2025-26 sezonu için 140 milyon lira olan garanti yıllık ücreti 200 milyon TL seviyesine çekildi. Sarı-kırmızılı kulüp, başarılı teknik adamın sözleşmesinde kur güncellemesi yaparken performans kriterleri dikkate alındı.

        Yeni anlaşmayla birlikte üst üste dördüncü şampiyonluk için başarı bonusu kondu. Galatasaray bu sezonu da zirvede tamamlaması halinde Okan Buruk'a 30 milyon TL daha ödenecek.

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de başarı hedefleyen Galatasaray çeyrek finale kalınması halinde 30 milyon lira daha ödeyecek. Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın kazanılması halinde Okan Buruk ek primler daha alacak.

        Başkan Dursun Aydın Özbek'in Okan Buruk'la uzun süreli bir kontrat imzalamak istediği, başarılı çalıştırıcının ise uzun süreli bir kontrata gerek duymadığı belirtildi.

        Galatasaray'ı evi gibi gören Buruk'un Başkan Özbek'e "Başarılı olursam zaten buradayım, başarısız olursam kalmamın anlamı yok" yanıtını verdiği öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Bıçakla kasığından yaralandı! Yol verme cinayeti
        Bıçakla kasığından yaralandı! Yol verme cinayeti
        14 yaşındaki katilden şaşırtan ifade!
        14 yaşındaki katilden şaşırtan ifade!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Çocuğa cinsel istismardan 32 yıl hapsi vardı! Sapık yakalandı!
        Çocuğa cinsel istismardan 32 yıl hapsi vardı! Sapık yakalandı!
        Galatasaray'da ödemeler yapıldı
        Galatasaray'da ödemeler yapıldı
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse giriyor
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse giriyor
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
        3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
        Sosyal medya çocukların beynini çürütüyor
        Sosyal medya çocukların beynini çürütüyor
        Minguzzi davasında karar bekleniyor!
        Minguzzi davasında karar bekleniyor!
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Daha 19 yaşındaydı... Yasemin'den ağlatan veda!
        Daha 19 yaşındaydı... Yasemin'den ağlatan veda!
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Serenay paylaşılamıyor
        Serenay paylaşılamıyor
        Louvre soygununda hırsızlar mücevherleri elden çıkarabilir mi?
        Louvre soygununda hırsızlar mücevherleri elden çıkarabilir mi?
        Fiat Egea için uzatma kararı
        Fiat Egea için uzatma kararı
        Japonya'nın ilk kadın başbakanı seçildi
        Japonya'nın ilk kadın başbakanı seçildi
        BAĞ-KUR’da ihya maliyeti artıyor
        BAĞ-KUR’da ihya maliyeti artıyor