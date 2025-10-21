Habertürk
        Ankara'da kan donduran olay! Yol verme cinayeti | SON DAKİKA HABERİ

        Bıçakla kasığından yaralandı! Yol verme cinayeti

        Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, 2 sürücü arasındaki yol verme tartışmasının ardından çıkan kavgada bıçaklanan Yusuf Çalışkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 11:03 Güncelleme: 21.10.2025 - 11:03
        Bıçakla kasığından yaralandı! Yol verme cinayeti
        Ankara'da olay, dün saat 21.00 sıralarında, Yenice Mahallesi Soğuksu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Kızılcahamam Belediyesi çalışanı Yusuf Çalışkan ile S.A. arasında trafikte yol verme meselesinden tartışma çıktı.

        ARAÇTAN İNİP SALDIRDI İDDİASI

        DHA'daki habere göre otomobilden inen Yusuf Çalışkan ile beraberindeki Z.A.'nın, S.A.'ya saldırdığı öne sürüldü. Aracından inen S.A. ise üzerinde bulunan bıçakla karşılık verdi.

        KASIĞINDAN BIÇAKLANDI KURTARILAMADI

        Yusuf Çalışkan, bıçakla kasığından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Çalışkan, kurtarılamadı.

        İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Olay sonrası S.A. ile Z.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yusuf Çalışkan'ın cenazesi, bugün Kızılcahamam'da toprağa verilecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #ankara
        #Son dakika haberler
