        Haberler Yaşam İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...

        Yaşamını sığdırdığı 3 çantayla yüzerek denizleri aşıyor

        Türkiye'den İsveç'e yüzme hedefiyle İstanbul'dan kulaç atmaya başlayan 66 yaşındaki İsveçli yüzücü Jari Cennet Tammi, Çanakkale'ye ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 10:33 Güncelleme: 21.10.2025 - 10:39
        1

        İspanya'nın Las Palmas kenti sahilinde 2016'da günde 3 kilometre yüzmeye başlayan Jari Cennet Tammi, 2021'de Stockholm takımadalarında toplam 328 kilometre yüzdü.

        2

        Tammi, 2023'te Stockholm'den Finlandiya'nın Helsinki şehrine 541 kilometre yüzdükten sonra yeni yerler keşfetme düşüncesiyle Türkiye'ye geldi. Geçen yıl İstanbul'dan Stockholm'e yüzerek gitme fikriyle kulaç atmaya başlayan Tammi, zaman zaman yaşadığı aksaklıklara rağmen Çanakkale'ye ulaşmayı başardı.

        3

        Çantasında yiyecek olarak balık konservesi, fındık, hurma, bisküvi, mısır, çorbalık erişte bulunduran İsveçli yüzücü, yemek pişirmek için küçük kamp ocağı, telefon, GPS cihazını şarj etmek için güneş paneli, yeterli miktarda su ve çeşitli vitaminleri de yanında taşıyor.

        4

        Çadırından uyku tulumuna, yiyecekten güneş paneline kadar tüm ihtiyaçlarını sığdırdığı su geçirmez 3 çantasıyla denizlerde kulaç atan Tammi, İsveç'e 2036'da ulaşmayı hedefliyor.

        5

        "BİR YILDA 1500 KİLOMETRE YÜZÜYORUM"

        Jari Cennet Tammi, yüzmeyi ve böyle yaşamayı çok sevdiğini, her gün yeni bir tecrübe edindiğini söyledi. Çıktığı bu yolculukta dost canlısı birçok kişiyle tanışma imkanı bulduğunu ve bu maceraya atılmasının başka bir sebebinin olmadığını ifade eden Tammi, şöyle konuştu:

        6

        "Yaşadığım yerde her gün 3 kilometre yüzüyordum. Bunu 5-6 kilometreye çıkarmak büyük bir fark değil benim için. Aynı sahilde, aynı denizde yüzmek sıkıcı. Her gün başka yenilikler görüyorsun bu yolu katederken. Ben 66 yaşındayım. Stockholm'e vardığımda 77 yaşımda olacağım. Bu çok uzun bir yolculuk."

        7

        Tammi, çıktığı bu yolculukta Türkler ile güzel bağlar kurduğunu ve misafirperverliklerini çok sevdiğini anlattı. İlk planının İstanbul veya Antalya'dan İspanya'ya yola çıkmak olduğunu ancak daha sonra İstanbul'dan Stockholm'e yüzmeye karar verdiğini aktaran Tammi, sözlerine şöyle devam etti:

        8

        "Alanya çok uzak olduğu için İstanbul'dan yüzmeye başladım. Marmara'da yüzmeye karar verdim çünkü çok daha kolay olacağını düşündüm. Burası bana tatil gibi gelecekti ama rüzgar, büyük dalgalar ve başka sıkıntılar oldu. Buradan Stockholm'e 18 bin kilometre mesafe var. Bir yılda 1500 kilometre yüzüyorum. Buradan Stockholm'e yüzmem 2036'yı bulur. Ben normal bir yaşantı yürütemem. Bir apartmanda yaşayamam. 2021'den beri yapıyorum bunu ve hayatımın bir parçası oldu. 4 yıldan beri çadırda yaşıyorum. Kendimi normal hayata dönecek birisi olarak görmüyorum. Çadırım benim evim."

        9

        "ÇANTALARLA UĞRAŞMAK YÜZMEMDEN DAHA FAZLA ZAMAN ALIYOR"

        Her gün denize girmeden önce "Acaba bir gün köpek balığı karşıma çıkacak mı?" düşüncesiyle çok korktuğunu dile getiren Tammi, "Her sabah 'oraya gitmek zorunda mıyım' diye kendime soruyorum. Sudan çıktıktan sonra 'hayat bu işte' diyorum" ifadesini kullandı.

        10

        Tammi, Türkiye'den Yunanistan'a giderken kendisini büyük risklerin beklediğini ve bunun tehlikeli bir yolculuk olduğunu aktararak, o nedenle hava şartlarının iyi olduğu bir günü seçerek yola çıkmak istediğini belirtti. Yaşamını sığdırdığı çantaları düzenlemenin her gün 1,5 saatini aldığını ifade eden Tammi, şunları kaydetti:

        11

        "Çantalarda her şeyin yerinin doğru olması gerekiyor. O yüzden her şeyi yerli yerine koymam lazım. Fermuarı çekiyorum ve çantalarımı şişiriyorum. Denizden çıktığımda çantayı çıkarmakla birlikte her şeyi hazırlamam 2,5 saatimi alıyor. 6 bin günü 2,5 saatle çarparsan bir sürü yıl ediyor. Bu çantalarla uğraşmak yüzmemden daha fazla zaman alıyor. "

        12

        Çanakkale'de büyük kahramanlık hikayelerinin olduğunu belirten Tammi, "Benim bildiğim tek bir şey var, Çanakkale'yi kimse geçemez. Bu hiç olmayacak bir şey. Bunu kendisi de bir yüzücü olan Türk arkadaşım Ayhan Kutlu'dan öğrendim. Burada kendimi güvende hissediyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Kimse beni rahatsız etmedi" diye konuştu.

        13

        Tammi, Türkiye'de tamamlaması gereken daha 80 kilometre yolunun olduğunu sözlerine ekledi.

        #Jari Cennet Tammi
        #Türkiyeden İsveçe yüzen adam
