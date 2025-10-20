Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Aziz İhsan Aktaş soruşturması tamamlandı: 578 sayfalık iddianamede 40’ı tutuklu 200 kişi şüpheli yer aldı | Son dakika haberleri

        Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazırlandı, belediye başkanlarına ceza istendi

        Aziz İhsan Aktaş soruşturması tamamlandı. Aziz İhsan Aktaş'a 704 yıla kadar, Beşiktaş Belediye Başkanına 415 yıla kadar, Avcılar Belediye Başkanına 18 yıla kadar, Esenyurt Belediye Başkanına 9 yıla kadar, Adana, Seyhan, Ceyhan, Adıyaman Belediye Başkanına 12 yıla kadar ceza istendi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanının dosyası ise ayrıldı. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi

        Giriş: 20.10.2025 - 17:43 Güncelleme: 20.10.2025 - 17:59
        Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazırlandı
        Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

        40’I TUTUKLU 200 KİŞİ ŞÜPHELİ OLARAK YER ALDI

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan 578 sayfalık iddianamede, 19 kişi mağdur sıfatıyla yer aldı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in aralarında olduğu 40’ı tutuklu 200 kişi şüpheli olarak yer aldı.

        AZİZ İHSAN AKTAŞ’A 704 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

        İddianamede suç örgütü lideri olduğu belirtilen Aziz İhsan Aktaş’ın, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “İhaleye Fesat Karıştırma”, “Edimin ifasına fesat karıştırma”, “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Özel belgede sahtecilik”, “Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık”, “Rüşvet verme”, “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama”, “Gerçeğe aykırı fatura düzenleme” suçlarında 270 yıldan 704 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Aktaş iddianamede 82 suç eyleminden sorumlu tutuldu.

        Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandıktan sonra ev hapsi şartıyla tahliye olan Aziz İhsan Aktaş’ın daha sonra ev hapsi de kaldırılmıştı.

        RIZA AKPOLAT’IN 415 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

        13 Ocak’tan bu yana tutuklu olan Rıza Akpolat’ın malvarlıklarına el konulması talep edildi. Savcı iddianamede Akpolat hakkında, “Suç örgütüne üye olma”, “İhaleye fesat karıştırma”, “Resmi belgede sahtecilik”, “Özel belgede sahtecilik”, “Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık”, “Rüşvet alma”, “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “Haksız mal edinme” suçlarından toplamda 159 yıldan 415 yıla kadar hapsi istendi.

        AVCILAR BELEDİYE BAŞKANINA 18 YILA KADAR CEZA İSTENDİ

        İddianamede, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çankaya’nın, “İhaleye fesat karıştırma” ve “Rüşvet alma” suçlarından 6 yıldan 18 yıla kadar hapsi talep edildi.

        ADANA VE ADIYAMAN BAŞKANLARINA 12’ŞER YIL CEZA İSTENDİ

        Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin ise “Rüşvet alma” suçundan 4’er yıldan 12’şer yıla kadar hapisleri talep edildi.

        ESENYURT BELEDİYE BAŞKANINA 9 YIL İSTENDİ

        Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in “İhaleye fesat karıştırma” ve “Özel belgede sahtecilik” suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi talep edildi.

        ŞÜPHELİLERE YÖNELTİLEN SUÇLAR

        İddianame “Suç İşlemek Amacıyla Örgütü Kurma ve Yönetme”, “Suç Örgütüne Üye Olma”, “Suç Örgütüne Üye Olmamakla Birlikte Örgüte Yardım Etme”, “İhaleye Fesat Karıştırma”, “Edimin İfasına Fesat Karıştırma”, “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Özel Belgede Sahtecilik”, “Rüşvet Alma”, “Rüşvet Vermek”, “Rüşvetin Temin Edilmesine Aracılık Etme”, “Kamu Kurum Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama”, “Haksız Mal Edinme” ve “Gerçeğe Aykırı Fatura Düzenleme” suçlarından düzenlendi.

        GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANININ DOSYASI AYRILDI

        31 Mayıs’tan beri tutuklu olan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin dosyası iddianameyle birlikte ayrıldı. Soruşturma ayrıca yürütülüyor. İddianame Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkemenin iddianameyi 2 hafta değerlendirme süreci bulunuyor.

