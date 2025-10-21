Habertürk
        Sanae Takaichi Japonya'nın ilk kadın başbakanı seçildi | Dış Haberler

        Sanae Takaichi Japonya'nın ilk kadın başbakanı seçildi

        Japonya ilk kadın başbakanını seçti. Liberal Demokrat Partisi'nin lideri Sanae Takaichi, mecliste yapılan oylamayı 237 oyla kazandı ve ülkenin ilk kadın başbakanı oldu. 1993'te siyasete adım atan 64 yaşındaki Takaichi'nin ilk hedefi ise ekonomiyi canlandırmak

        Giriş: 21.10.2025 - 08:13 Güncelleme: 21.10.2025 - 08:51
        Japonya'nın ilk kadın başbakanı seçildi
        Japonya'nın iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) liderlik seçimlerini kazanan 64 yaşındaki Sanae Takaichi, parlamentoda yapılan oylamayı kazandı ve ülkenin ilk kadın başbakanı oldu.

        LDP lideri Sanae Takaichi, meclis oturumunda yeni başbakanının seçilmesine ilişkin yapılan oylamada 237 oyla yeni başbakan seçildi. Rakibi Anayasal Demokrat Parti (CDP) lideri Noda Yoşihiko'nun 149 oy aldı.

        "Demir Leydi" lakabıyla ülkenin ilk kadın başbakanı olarak göreve başlayacak Takaichi, büyük devlet harcamalarıyla ekonomiyi canlandırmayı planlıyor.

        ISHIBA İSTİFAYA ZORLANMIŞTI

        Liberal Demokrat Parti'nin 64 yaşındaki lideri Takaichi, iki seçim yenilgisinin ardından istifaya zorlanan Shigeru Ishiba'nın yerine geçti.

        Görevde yalnızca bir yıl kalan Ishiba, Salı günü erken saatlerde kabinesiyle birlikte istifa ederek Takaichi'nin önünü açtı.

        Seçimi kazanan Takaichi'nin ilk sözleri ise "Çok teşekkür ederim" oldu.

        JAPONYA'NIN İLK KADIN BAŞBAKANI HAKKINDA NELER BİLİNİYOR?

        Nara eyaletinin Yamatokoriyama kentinde Mart 1961'de doğan Takaichi'nin babası bir imalathanede işçi, annesi ise eyalet karakolunda memurdu.

        Kobe Üniversitesi İşletme Fakültesinden 1984'te mezun olan Takaichi, 1987'de bir ABD kongre üyesinin ofisinde görev aldı.

        1989'da "Matsushita Hükümet ve Yönetim Enstitüsü'nü" bitiren Takaichi, TV Asahi ve Fuji TV dahil bazı kanallarda program sunuculuğu yaptı.

        1993'TE SİYASETE ADIM ATTI

        Panasonic kurucusu Matsuşita Konosuke ile görüşme fırsatı bulan Takaichi, Japon sanayiciden aldığı ilhamla siyasete atılmaya karar verdi. 1993'te siyasete adım atan Takaichi, o yıl bağımsız girdiği ilk seçimlerde, Temsilciler Meclisi'ne seçildi ve daha sonra LDP'ye katıldı.

        Takaichi, ilk Abe Şinzo kabinesinde Okinawa ve Kuzey Topraklarından Sorumlu Devlet Bakanlığı ile Bilim ve Teknoloji Bakanlığını üstlendi.

        2014-2017 ile 2019-2020'de İçişleri ve İletişim Bakanlığı yapan Takaichi, iki dönem LDP Politika Araştırma Konseyi Başkanlığı görevine geldi.

        Kişida Fumio kabinesinde Ekonomik Güvenlik Bakanlığı koltuğuna oturan Takaichi, 30 yılı aşan siyasi kariyerinde 10 kez meclise girdi.

        BİR HAFTA SONRA TRUMP İLE GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR

        LDP'nin 70 yıllık tarihinde partinin ilk kadın lideri ve ülkenin ilk kadın başbakanı olarak seçilen Takaichi'nin görev süresi de Eylül 2027'de sona erecek.

        Takaichi'nin göreve geldikten sonra Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ve Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) liderler zirvelerine katılması ve 27-29 Ekim tarihlerinde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi bekleniyor.

