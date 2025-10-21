Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.484,39 %2,70
        DOLAR 41,9522 %0,40
        EURO 48,8610 %0,35
        GRAM ALTIN 5.860,18 %-0,27
        FAİZ 40,52 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 70,03 %-0,81
        BITCOIN 108.349,00 %-2,50
        GBP/TRY 56,1997 %0,13
        EUR/USD 1,1635 %-0,06
        BRENT 60,86 %-0,25
        ÇEYREK ALTIN 9.581,40 %-0,27
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Esnaf BAĞ-KUR’lunun ihya primi yüzde 45’e çıkacak - Sosyal Güvenlik Haberleri

        BAĞ-KUR’lunun ihya primi yüzde 45’e çıkacak

        TBMM gündemindeki kanun teklifi ile BAĞ-KUR'luların ihya maliyeti artacak. Prim borcunu ödeyemediği için borcu silinerek sigortalılık süresi durdurulan BAĞ-KUR'lular ihya başvurusu yaptıklarında halen günlük asgari ücretin yüzde 34,75'i oranında prim ödeyerek durdurulan günlerini emekliliğe saydırabiliyorlar. Teklif, BAĞ-KUR prim günlerinin ihyasında prim oranını yüzde 45'e çıkartıyor. Başvuruyu yılsonuna kadar yapanlar, prim artışından etkilenmeyecekler. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 21.10.2025 - 07:24 Güncelleme: 21.10.2025 - 07:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        BAĞ-KUR'da ihya maliyeti artıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar zaman zaman primlerini ödeyemez duruma düşüyorlar. Primlerini uzun süre ödeyemeyen BAĞ-KUR’lular için 2008, 2015, 2018, 2020 ve 2021 yıllarında kanun çıkartıldı. Bu kişilerin prim borçları silinip sigortalılık süreleri durduruldu. Prim borcundan kurtuldular ama primini ödeyemedikleri günlere ait sigortalılık süreleri de durduruldu. Bu süreler emekliliklerinde dikkate alınmıyor.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        REKLAM

        Ancak, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici maddeler ile durdurulan bu süreleri ihya etme hakkı tanındı. Buna göre, BAĞ-KUR’lular ekonomik durumları elverişli hale geldiğinde durdurulan sigortalılık sürelerinin primini ödeyerek yeniden ihya etmek suretiyle emekliliklerine saydırabiliyorlar.

        BAĞ-KUR prim günlerini ihya etmek isteyenler, durdurulan süreler için prime esas kazanç tutarının yüzde 34,75’i oranında prim ödüyorlar. Mevcut asgari ücret üzerinden durdurulan prim günlerini ihya eden BAĞ-KUR’lu şu an her 1 gün için günlük asgari ücretin yüzde 34,75’i oranında prim ödüyor. Buna göre bir günlük prim tutarı 301,23 TL tutuyor. Üç yıllık süre (1.080 gün) için ihya başvurusunda bulunan BAĞ-KUR’lunun bu yıl 325.428 TL prim ödemesi gerekiyor.

        İHYA MALİYETİ ARTACAK

        AK Parti Grubu tarafından TBMM’ye sunulan ve bu hafta Plan Bütçe Komisyonunda görüşülecek kanun teklifinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) ödenen bazı primlerde artış öngörülüyor. Bunlar arasında BAĞ-KUR’luların ihya primleri de yer alıyor. Teklif, BAĞ-KUR ihya prim oranının yüzde 45’e çıkartılmasını düzenliyor.

        REKLAM

        Bu durumda 3 yıllık süre için yeni kanun teklifine göre ihya başvurusunda bulunacak bir kişinin günlük 390,08 TL olmak üzere 1080 gün için toplam 421.286 TL prim ödemesi gerekecek. Söz konusu kişinin üç yıllık prim gününü ihya maliyeti yeni kanunla 95.805 TL artacak.

        İhya oranlarının yüzde 45’e yükseltilmesiyle yıllık yaklaşık 2,98 milyar lira ilave gelir sağlanması öngörülüyor.

        31 ARALIK 2025 TARİHİNE KADAR BAŞVURANLAR MALİYET ARTIŞINDAN ETKİLENMEYECEK

        Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, 30 Nisan 2021 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanlar, bu tarihten önceki primlerini ödememişler ise prim borçları silinerek sigortalılık süreleri durduruldu. Borcunu ödemediği için sigortalılık süresi durdurulan kişiler diledikleri zaman ihya başvurusunda bulunabiliyorlar.

        Kanuna göre, ihya için başvuru yapanlardan başvuru tarihindeki prime esas kazanç tutarı üzerinden prim alınıyor. Başvuruyu 31 Aralık 2025 tarihine kadar yapanlar, yüzde 34,75 oranı üzerinden prim ödeyecekler. Başvuruyu 1 Ocak 2026 tarihi ve sonrasında yapanlardan ise yüzde 45 oranında prim alınacak. Başvuru sonrasında hesaplanan borç tutarının tamamının, borcun SGK tarafından tebliğ edildiği tarihten üç ay içinde ödenmesi gerekiyor. Ödemeyi yapanların sigortalılık süresi canlandırılarak emeklilik günleri için değerlendiriliyor.

        İhya işlemi prim borcu ödenmediği için silinen günlerin tamamı için yapılıyor. Borcunu ödemediği için silinen prim günü 1080 gün olan kişinin ihya talebinin kabul edilebilmesi için bu sürenin tamamının primini ödemesi gerekiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #BAĞ-KUR
        #ihya
        #TBMM
        #Kanun teklifi
        #SGK
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazırlandı
        Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazırlandı
        Donald Trump: Hamas'a bir şans vereceğiz
        Donald Trump: Hamas'a bir şans vereceğiz
        12 saat yüzerek hayatta kaldı
        12 saat yüzerek hayatta kaldı
        Oğlunu öldürüp eşini ağır yaraladı
        Oğlunu öldürüp eşini ağır yaraladı
        Zelenskiy: Tutumumuz değişmedi
        Zelenskiy: Tutumumuz değişmedi
        Sapanca'da acı son
        Sapanca'da acı son
        Halı sahaya gidip defalarca ateş etti!
        Halı sahaya gidip defalarca ateş etti!
        Toprak Razgatlıoğlu yurda döndü!
        Toprak Razgatlıoğlu yurda döndü!
        İsveç'te Mjallby şampiyon oldu!
        İsveç'te Mjallby şampiyon oldu!
        Hatay'da şiddetli yağış sele yol açtı! Korkutan görüntüler!
        Hatay'da şiddetli yağış sele yol açtı! Korkutan görüntüler!
        Amerika’ya ihraç edilecek
        Amerika’ya ihraç edilecek
        "Del Piero efsane, ben yeni başlıyorum!"
        "Del Piero efsane, ben yeni başlıyorum!"
        Su altında 'evet' dedi
        Su altında 'evet' dedi
        Serenay paylaşılamıyor
        Serenay paylaşılamıyor
        Bakanlık inceleme başlattı! Kreşte öğretmeni kızımı ısırdı şikayeti!
        Bakanlık inceleme başlattı! Kreşte öğretmeni kızımı ısırdı şikayeti!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Instagram'da riskli içerik gösterimi!
        Instagram'da riskli içerik gösterimi!
        'Palamut Zamanı'nda linç kültürü sahnede
        'Palamut Zamanı'nda linç kültürü sahnede
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Okan Buruk'un zor kararı!
        Okan Buruk'un zor kararı!