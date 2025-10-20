Instagram, bedeniyle sorun yaşayan gençlere riskli içerik pompalıyor

Sosyal medya, gençlerin beden algısını ve ruh sağlığını doğrudan etkileyen bir mecra haline geldi. Özellikle Instagram gibi görsel odaklı platformlar, genç kullanıcıların kendilerini nasıl gördüğünü şekillendirmede kritik rol oynuyor. Meta’nın 2023-2024 akademik yılı boyunca yürüttüğü kapsamlı araştırma, Instagram’ın bu alandaki etkisini gözler önüne serdi.

BEDEN MEMNUNİYETSİZLİĞİ YAŞAYANLAR HEDEFTE

Reuters'in haberine göre, Meta’nın 1.149 gençle yaptığı anket ve içerik analizi, Instagram’ın bedeninden memnun olmayan gençlere “yeme bozukluğu ile ilişkili” içerikleri üç kat daha fazla gösterdiğini ortaya koydu. Bu içerikler; göğüs, kalça ve uyluk gibi vücut bölgelerinin belirgin şekilde sergilendiği, beden tiplerine açık yargılar içeren ve olumsuz beden algısını tetikleyen paylaşımlardan oluşuyor.

REKLAM

RİSKLİ VE OLGUN TEMALI İÇERİKLER DE ARTIYOR

Araştırmaya göre, bedeninden memnun olmayan gençler yalnızca yeme bozukluğu içerikleriyle değil, aynı zamanda “riskli davranışlar”, “acı ve zulüm” gibi Meta’nın hassas olarak sınıflandırdığı içeriklerle de daha fazla karşılaşıyor. Bu tür içerikler, söz konusu gençlerin gördüğü toplam içeriklerin %27’sini oluştururken, diğer gençlerde bu oran %13.6’da kaldı.