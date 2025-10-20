Habertürk
        Haberler Ekonomi Teknoloji Sosyal Medya Instagram, bedeniyle sorun yaşayan gençlere riskli içerik pompalıyor - Teknoloji Haberleri

        Instagram, bedeniyle sorun yaşayan gençlere riskli içerik pompalıyor

        Meta'nın iç araştırmasına göre Instagram, beden memnuniyetsizliği yaşayan gençlere "yeme bozukluğu ile ilişkili" içerikleri üç kat daha fazla gösteriyor. Bu içerikler arasında vücut bölümlerinin belirgin şekilde sergilendiği, beden tiplerine açık yargılar içeren ve olumsuz beden algısını tetikleyen paylaşımlar yer alıyor. Aynı gençler, "riskli davranış", "acı ve zulüm" gibi olgun temalı içeriklere de daha fazla maruz kalıyor. Meta, bu içeriklerin platform kurallarını ihlal etmese de genç kullanıcılar için zararlı olabileceğini kabul ediyor ve PG-13 standartlarına uygun içerik sunma sözü veriyor.

        Giriş: 20.10.2025 - 13:57 Güncelleme: 20.10.2025 - 13:57
        Instagram'da riskli içerik gösterimi!
        Sosyal medya, gençlerin beden algısını ve ruh sağlığını doğrudan etkileyen bir mecra haline geldi. Özellikle Instagram gibi görsel odaklı platformlar, genç kullanıcıların kendilerini nasıl gördüğünü şekillendirmede kritik rol oynuyor. Meta’nın 2023-2024 akademik yılı boyunca yürüttüğü kapsamlı araştırma, Instagram’ın bu alandaki etkisini gözler önüne serdi.

        BEDEN MEMNUNİYETSİZLİĞİ YAŞAYANLAR HEDEFTE

        Reuters'in haberine göre, Meta’nın 1.149 gençle yaptığı anket ve içerik analizi, Instagram’ın bedeninden memnun olmayan gençlere “yeme bozukluğu ile ilişkili” içerikleri üç kat daha fazla gösterdiğini ortaya koydu. Bu içerikler; göğüs, kalça ve uyluk gibi vücut bölgelerinin belirgin şekilde sergilendiği, beden tiplerine açık yargılar içeren ve olumsuz beden algısını tetikleyen paylaşımlardan oluşuyor.

        RİSKLİ VE OLGUN TEMALI İÇERİKLER DE ARTIYOR

        Araştırmaya göre, bedeninden memnun olmayan gençler yalnızca yeme bozukluğu içerikleriyle değil, aynı zamanda “riskli davranışlar”, “acı ve zulüm” gibi Meta’nın hassas olarak sınıflandırdığı içeriklerle de daha fazla karşılaşıyor. Bu tür içerikler, söz konusu gençlerin gördüğü toplam içeriklerin %27’sini oluştururken, diğer gençlerde bu oran %13.6’da kaldı.

        NEDENSELLİK KANITLANAMADI AMA ENDİŞE BÜYÜYOR

        Meta araştırmacıları, Instagram’ın doğrudan beden memnuniyetsizliğine neden olduğunu kanıtlamanın mümkün olmadığını belirtiyor. Ancak bu içeriklerin gençler için potansiyel olarak zararlı olabileceği yönünde hem ebeveynlerden hem uzmanlardan gelen uyarılar dikkate alınıyor.

        İÇERİK FİLTRELERİ YETERSİZ KALDI

        Meta’nın mevcut içerik filtreleme araçlarının, gençler için uygun olmayan hassas içeriklerin %98.5’ini tespit edemediği ortaya çıktı. Bu durum, platformun içerik güvenliği konusunda ciddi eksiklikler taşıdığını gösteriyor.

        META'DAN PG-13 STANDARTLARINA GEÇİŞ SÖZÜ

        Meta sözcüsü Andy Stone, araştırmanın gençlerin deneyimlerini anlamaya yönelik çabalarının bir parçası olduğunu belirtti. Şirket, gençlere gösterilen içerikleri PG-13 film standartlarına uygun hale getirme yönünde adımlar atacağını duyurdu.

