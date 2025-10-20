Okan Buruk'un zor kararı! Bodo/Glimt maçının 11'i netleşiyor
Süper Lig'de namağlup liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maçında 22 Ekim Çarşamba günü Bodo/Glimt'i konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, zorlu mücadelede sahaya süreceği 11'i belirlemeye çalışıyor. Sakatlığı bulunan Singo'dan yararlanamayacak olan Buruk, orta saha ve kanat bölgesinde ise 4 yıldızdan ikisini tercih etmek zorunda...
Süper Lig'de son olarak Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup ederek yenilgisiz liderliğini sürdüren Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Bodo/Glimt maçına çevrildi.
Devler Ligi'ndeki ilk iki maçından 3 puan çıkaran sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde konuk edeceği Norveç ekibini de devirerek yoluna 3 puanla devam etmek istiyor.
Başakşehir maçında kadroda kısmen zorunlu olarak rotasyona giden teknik direktör Okan Buruk, Bodo/Glimt karşısında sahaya süreceği 11'i belirlemeye çalışıyor.
Zorlu mücadelede Galatasaray'ın kalesini yine Uğurcan Çakır koruyacak. Cezası nedeniyle Başakşehir karşısında forma giyemeyen Davinson Sanchez de formasına kavuşacak. Stoper hattında Davinson'un partnerliğini yine Abdülkerim Bardakcı'nın yapması bekleniyor.
Sakatlığı bulunan Singo'nun yokluğunda sağ bekte Roland Sallai'nin görev alması beklenirken, sol bekte ise Jakobs, Eren Elmalı'ya göre bir adım önde...
Okan Buruk, orta saha ve kanatlarda ise kararsız... Sarı-kırmızılılarda Torreira, İlkay, Barış Alper ve Osimhen'in ilk 11'de oynamasına kesin gözüyle bakılırken, diğer iki isim ise henüz belirsiz.
SANE, YUNUS, SARA, LEMINA'DAN İKİSİ OYNAYACAK
Başakşehir maçında attığı 2 golle yıldızlaşan Sane, Şampiyonlar Ligi'nde etkili bir performans sergileyen Yunus Akgün, formunu yükselten Gabriel Sara ve orta sahada enerjisi ve fizik gücüyle dikkat çeken Mario Lemina, kalan 2 formaya aday...
Okan Buruk, Bodo/Glimt karşısında belirleyeceği plana göre bu dört isimden ikisine 11'de görev verip, iki ismi ise kulübede oturtacak.