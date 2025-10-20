Spor yazarlarından çarpıcı yorum: İkincilik bile zor

"PATIR PATIR SİGORTALARI ATAR"

Erman Toroğlu: "Tedesco, kondisyon idmanı yapmaya kalksa bu oyuncuların patır patır sigortaları atar.

Penaltı olayında hakem pozisyona yakındı, net görüyordu. Bence de kararını doğru verdi ancak VAR devreye girdi. Türkiye’de maalesef kapasitesiz ve kalitesiz VAR hakemleri maçlara doğrudan sirayet ediyorlar. Şunu unutmayın: VAR, net pozisyonda devreye girer. Sana göre, bana göresi olmaz. Ama maalesef bizim hakemler alakasız pozisyonlarda devreye giriyor. Kasıt olup olmadığını da MHK’nin araştırması gerekiyor.

Son olarak hem Beşiktaş taraftarını hem de Fenerbahçe taraftarını tebrik etmek gerekiyor. Bu takımların maçlarına oynanan futbola göre bayağı seyirci gidiyor. Futbolcular ise aldıkları paraları hak etmedikleri şekilde sahada mücadele ediyor." [Sözcü]