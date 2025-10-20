Habertürk
        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump, "Krallara Hayır" protestolarına tepki gösterdi | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump, "Krallara Hayır" protestolarına tepki gösterdi

        ABD Başkanı Trump, hafta sonu ABD geneli düzenlenen "Krallara Hayır" protestolarına tepki gösterdi. Trump, kendisine yönelik "otoriter" bir lider tanımına karşı, "Ülkemizi harika kılmak için canımı dişime takıyorum. Hepsi bu. Ben hiç de kral değilim" ifadelerini kullandı

        Giriş: 20.10.2025 - 09:29 Güncelleme: 20.10.2025 - 09:29
        Trump'tan protestolara tepki
        ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki "Krallara Hayır" (No Kings) protestolarında kendisine yönelik "otoriter" bir lider tanımına karşı, "Ülkemizi harika kılmak için canımı dişime takıyorum. Hepsi bu. Ben hiç de kral değilim." dedi.

        İlki haziran ayında düzenlenen ve Trump'ın ülkeyi daha "militer ve otokratik" bir yöne götürdüğünü savunan "Krallara Hayır" protestolarının ikincisi ABD genelinde yapıldı.

        Trump, başkent Washington'a dönerken gazetecilere yaptığı açıklamada, protestolara ilişkin, "Kral değilim. Ülkemizi harika kılmak için canımı dişime takıyorum. Hepsi bu. Ben hiç de kral değilim." ifadelerini kullandı. Trump, ülkeye hizmet için yorulmadan çalıştığını belirtti.

        Protestoları "bir şaka" olarak nitelendiren Trump, bunların milyarder iş insanı George Soros dahil "diğer radikal solcu manyaklar" tarafından finanse edildiğini ileri sürdü.

        Kendisine yöneltilen "otoriter" iddialarını reddeden Trump, "İnsanlara baktım. Bu ülkeyi temsil etmiyorlar. Gösteriler çok küçüktü, çok etkisizdi ve insanlar çıldırmıştı." değerlendirmesinde bulundu.

        Hafta sonu ABD geneli düzenlenen "Krallara Hayır" protestolarına katılanlar, demokrasiye, insan haklarına, ifade özgürlüğüne ve çevreye yönelik tehditler olduğunu savundu.

        Gösteri organizatörlerden Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), 50 eyalette düzenlenen 2 bin 500'den fazla "Krallara Hayır" mitingine 7 milyon kişinin katıldığını bildirdi.

