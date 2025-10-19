Kedisi sayesinde kanser olduğunu öğrendi

İzmir’de yaşayan 51 yaşındaki Cavidan Akkaya, kedisi ‘Şanslı’da fark ettiği kitle sayesinde kendi memesindeki kitlenin farkına vararak doktora başvurdu. Gittiği hastanede meme kanseri teşhisi konulan Akkaya'nın, erken tanı sayesinde zaman kaybetmeden tedavisine başlandı.

KEDİSİNDE KİTLE FARK EDİNCE KENDİSİNİ DE MUAYENE ETTİ

Meme kanserini Şanslı isimli kedisi sayesinde fark eden ve sağlığına kavuşan 51 yaşındaki Cavidan Akkaya, hikayesiyle meme kanseri farkındalığına katkı sağladı. Akkaya, emekli olup rahat bir nefes almayı planladığı dönemde meme kanseri gerçeğiyle karşı karşıya kaldı. İlk olarak kedisi Şanlı’daki kitleyi fark eden Cavidan Akkaya, kendisini de elle muayene etme ihtiyacı hissetti ve o an bir kitleyle karşılaştı. Kitlenin kanser olup olmadığını öğrenmek için hastaneye başvuran Akkaya, yapılan tetkikler sonucunda meme kanseri teşhisi aldı. Akkaya, başından geçenleri anlatarak kadınlara mamografi ve elle muayeneyi aksatmamaları uyarısında bulundu.

"EMEKLİLİĞİN TADINI ÇIKARMAYI PLANLIYORDUM"

Akkaya, "Kedim Şanlı’yı severken karnında bir sertlik fark ettim. Bir hafta kadar sonra kendime yaptığım elle muayene sırasında göğsümde bir sertlik hissettim. Eşime, ‘Göğsümde bir şişlik var’ dedim. Menopozdan kaynaklı bir süt bezesi olduğunu düşündüm. Şanslı’dan sonra bende de olması beni biraz düşündürdü. Buna karşılık göğsümdeki kitleyi elle muayenelerle bir süre takip ettim" diye konuştu.