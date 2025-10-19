Habertürk
        Kedisi sayesinde kanser olduğunu öğrendi

        Kedisi sayesinde kanser olduğunu öğrendi

        Kedisi Şanlı'yı severken karnında bir sertlik fark eden 51 yaşındaki Cavidan Akkaya, bir hafta sonra kendi kendine yaptığı elle muayene sırasında göğsünde bir sertlik hissetti. Hastaneye başvuran Akkaya'ya ikinci evre meme kanseri teşhisi konuldu

        Giriş: 19.10.2025 - 17:07 Güncelleme: 19.10.2025 - 17:20
        Kedisi sayesinde kanser olduğunu öğrendi
        İzmir’de yaşayan 51 yaşındaki Cavidan Akkaya, kedisi ‘Şanslı’da fark ettiği kitle sayesinde kendi memesindeki kitlenin farkına vararak doktora başvurdu. Gittiği hastanede meme kanseri teşhisi konulan Akkaya'nın, erken tanı sayesinde zaman kaybetmeden tedavisine başlandı.

        KEDİSİNDE KİTLE FARK EDİNCE KENDİSİNİ DE MUAYENE ETTİ

        Meme kanserini Şanslı isimli kedisi sayesinde fark eden ve sağlığına kavuşan 51 yaşındaki Cavidan Akkaya, hikayesiyle meme kanseri farkındalığına katkı sağladı. Akkaya, emekli olup rahat bir nefes almayı planladığı dönemde meme kanseri gerçeğiyle karşı karşıya kaldı. İlk olarak kedisi Şanlı’daki kitleyi fark eden Cavidan Akkaya, kendisini de elle muayene etme ihtiyacı hissetti ve o an bir kitleyle karşılaştı. Kitlenin kanser olup olmadığını öğrenmek için hastaneye başvuran Akkaya, yapılan tetkikler sonucunda meme kanseri teşhisi aldı. Akkaya, başından geçenleri anlatarak kadınlara mamografi ve elle muayeneyi aksatmamaları uyarısında bulundu.

        "EMEKLİLİĞİN TADINI ÇIKARMAYI PLANLIYORDUM"

        Akkaya, "Kedim Şanlı’yı severken karnında bir sertlik fark ettim. Bir hafta kadar sonra kendime yaptığım elle muayene sırasında göğsümde bir sertlik hissettim. Eşime, ‘Göğsümde bir şişlik var’ dedim. Menopozdan kaynaklı bir süt bezesi olduğunu düşündüm. Şanslı’dan sonra bende de olması beni biraz düşündürdü. Buna karşılık göğsümdeki kitleyi elle muayenelerle bir süre takip ettim" diye konuştu.

        Göğsündeki kitleden çevresindekilere de bahseden Cavidan Akkaya, dizinden BT (Bilgisayarlı Tomografi) çekimi yaptırmak için geldiği hastanede çalışan arkadaşının ısrarıyla doktor muayenesi oldu ve yapılan tetkiklerin ardından meme kanseri teşhisi aldı.

        KANSER İKİNCİ EVREDE YAKALANDI

        Kanseri ikinci evresindeyken fark edebildiklerini belirten Akkaya, sözlerine şöyle devam etti: "Prof. Dr. Varlık Erol, mememdeki tümörü aldı. Sonrasında bir ay kadar iyileşme sürem oldu ve Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Murat Keser’in gözetiminde koruyucu kemoterapi almaya başladım. Tedavinin ardından sağlığıma kavuşacağıma inanıyorum. İşi şansa bırakmamak gerekiyor. Farkındalık önemli ama tedbiri de elden bırakmamak gerekiyor. Rutin olarak her kadın yılda bir kez kontrollerini yaptırmalı. Stressiz yaşamak çok mümkün olmayabilir ama en azından kendinizi kontrol ettirerek tedbiri elde tutabilirsiniz."

        "KEDİSİNDE GÖRMESİ ŞANSI OLMUŞ"

        Meme kanseri vakalarının çoğunda hastalık evresinin ilerlemesi sonucunda teşhis konulabildiğini aktaran Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Murat Keser, "Kendisi fark edip gelen çok az hasta var. Çoğu hasta bambaşka şikayetler üzerine hekime başvurduğunda teşhis alabiliyor. Kanser tanısında yaşanılan gecikmeler nedeniyle tedavi seçenekleri daha da ağırlaşabiliyor, metastaz riski artıyor ve dolayısıyla hekimlerin de işi zorlaşıyor. Cavidan Hanım’ın şansı, kedisiyle birlikte yaşaması ve kedisinde rastladığı kitlenin kendisini uyarmasıydı. Cavidan Hanım kedisinde görmeseydi belki de kontrole hiç gelmeyecekti" dedi.

