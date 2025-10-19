Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike'ta şampiyon oldu!

Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2025 sezonunun son ayağının ikinci yarışı İspanya'nın Jerez Pisti'nde gerçekleştirildi.

10. sıradan başladığı yarışı 3. sırada bitiren Toprak Razgatlıoğlu, genel klasmanı 616 puanla 1. sırada noktalayarak Superbike'ta kariyerinin üçüncü dünya şampiyonluğunu ilan etti.

1996 doğumlu sporcu, 2024 yılında ise İspanya'da Dünya Superbike Şampiyonası'nın 12. ve son ayağının ilk yarışında ikinci olmuş ve 493 puanla zirveyi garantileyerek 2. kez dünya şampiyonluğunu ilan etmişti.

GELECEK SEZON MOTOGP'DE!

Milli sporcumuz, gelecek sezon motosiklet yarışlarının en prestijli şampiyonası MotoGP'de yer alacak.

Toprak Razgatlıoğlu ayrıca bu seride yarışan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçecek.

Prima Pramac Racing ile anlaşan Toprak, Yamaha’nın fabrika destekli motoruyla piste çıkacak.

Genç yarışçımızın takım arkadaşı ise Avustralyalı Jack Miller olacak.

Miller ayrıca yeni takım arkadaşı Toprak Razgatlıoğlu için "Toprak ile aynı garajı paylaşmak inanılmaz bir şey. O şimdiden bir efsane ve MotoGP'de neler yapacağını görmek harika olacak. Bu proje için ikimizin de güzel, pozitif enerji katacağına inanıyorum ve zaten ihtiyaç olan da bu. Şunu söylemeliyim, tanıdığım en samimi insanlardan biri. MotoGP padoğuna her uğradığında mutlaka selam vermek için yolunu değiştirir." ifadelerini kullanmıştı.