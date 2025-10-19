Habertürk
        İskelede facia! 4 engelli kişi denize düştü, can kaybı var!

        İskelede facia! 4 engelli kişi denize düştü, can kaybı var!

        İstanbul Kadıköy'de Rıhtım İskelesi'nde facia yaşandı. Olayda engelli bir kişi denize düştü. Boğulma tehlikesi geçiren arkadaşlarını kurtarmak için diğer 3 engelli kişi de denize atladı. Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği olayda ise 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2025 - 12:32 Güncelleme: 19.10.2025 - 12:32
        
        Kadıköy Rıhtım İskelesi'nde engelli bir kişi denize düştü. Boğulma tehlikesi geçiren arkadaşlarını kurtarmak için diğer 3 engelli kişi de denize atladı.

        DHA'nın haberine göre olay yerine gelen Kıyı Emniyeti ve Deniz Polisi ekipleri denize düşen 4 kişiyi karaya çıkardı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişinin yaralandığı belirlendi

        Olay, saat 10.00 sıralarında Kadıköy Rıhtım’da, Adalar İskelesi’nin yanında meydana geldi. Alkollü oldukları iddia edilen 2'si işitme engelli, 2'si görme engelli 4 arkadaş iskelede gezmek istedi.

        Gruptan bir kişi dengesini kaybederek denize düştü. Arkadaşlarının boğulma tehlikesi geçirdiğini gören diğer 3 engelli kişi, arkadaşlarını kurtarmak için denize atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri durumu Deniz polisi ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Denize düşen kişileri karaya çıkaran ekipler yaralıları sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda yaralandığı belirlenen 1'i ağır 4 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Ağır yaralanan işitme engelli kişi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 3 yaralının hayatı tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

