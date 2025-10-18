Habertürk
        Deplasmanın kralı Galatasaray! - Galatasaray Haberleri

        Deplasmanın kralı Galatasaray!

        Süper Lig'in 9. haftasında konuk olduğu Başakşehir'i Sane'nin golleriyle 2-1 mağlup ederek namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray, ligde deplasmandaki galibiyet serisini 9 maça çıkardı. Cimbom ayrıca Süper Lig'de 17 maçtır kaybetmiyor...

        Habertürk / İHA
        Giriş: 18.10.2025 - 22:31 Güncelleme: 18.10.2025 - 22:31
        1

        Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar ilk yarısını 1-0 öne tamamladığı müsabakadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı.

        2

        Aslan bu maçla birlikte deplasmandaki galibiyet serisini 9 maça taşımayı başardı.

        3

        Ligde dış sahada son olarak geçen son Beşiktaş’a yenilen Cimbom, 2024-2025 sezonunda 4, 2025-2026 sezonunda da 5 olmak üzere çıktığı 9 mücadeleden 3 puanla ayrıldı.

        4

        Galatasaray, bu sezon deplasmanda Gaziantep FK, Kayserispor, Eyüpspor, Corendon Alanyaspor ve Başakşehir ile oynadı.

        5

        YENİLMEZLİK SERİSİ 17 MAÇA ÇIKTI

        Galatasaray, ligdeki yenilmezlik serisini ise 17 maça çıkardı. Süper Lig’de son olarak geçtiğimiz sezon Dolmabahçe’de Beşiktaş’a mağlup olan Aslan, daha sonraki karşılaşmalarda yenilmedi.

        6

        Cimbom bu süreçte oynadığı 17 lig maçının 16’sını kazanırken, 1’inde de berabere kaldı.

        7

        Galatasaray, Süper Lig’de gelecek hafta evinde Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

        8

        BAŞAKŞEHİR'E KARŞI ÜST ÜSTE 7. GALİBİYET!

        Galatasaray, 2 mağluo ettiği Başakşehir'e karşı Süper Lig'de üst üste 7. galibiyetini elde etti.

        9

        Süper Lig’de turuncu-lacivertlilere en son 7 Mayıs 2022 tarihinde deplasmanda 1-1 kalarak puan kaybeden Cimbom, daha sonra İstanbul ekibiyle ligde çıktığı 7 maçı da kazandı.

        10

        Başakşehir'in Galatasaray'a karşı ligdeki galibiyet hasreti ise 12 maça ulaştı. İstanbul temsilcisi, sarı-kırmızılılara karşı en son galibiyetini 2019-2020 sezonunun 12. haftasında deplasmanda 1-0'lık skorla elde etti. Bu süreçte 9 kez mağlup olurken, 3 maçta da berabere kaldı.

        11

        Öte yandan Başakşehir, Süper Lig'de Galatasaray'a karşı evinde oynadığı son 8 karşılaşmada da galibiyet alamadı.

