MAÇ SONUCU: Çaykur Rizespor: 1 - Trabzonspor: 2

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Bordo-mavililer, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Mücadelede ilk düdüğün gelmesinin ardından 2. dakikada Felipe Augusto, maçta gol perdesini açtı. 19. dakikada ise Paul Onuachu, Trabzonspor'u 2-0 öne geçiren golü attı. 27. dakikada Savic'in hatalı geri pasında topla buluşan Rak Sakyi, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve farkı 1'e indirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona ererken, ikinci yarıda da gol sesi çıkmadı ve bordo-mavililer maçtan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Trabzonspor ligdeki puanını 20'ye yükseltti. Rizespor ise 8 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Çaykur Rizespor ise Samsunspor'a konuk olacak.