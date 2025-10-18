Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor MAÇ SONUCU: Çaykur Rizespor: 1 - Trabzonspor: 2 - Trabzonspor Haberleri

        MAÇ SONUCU: Çaykur Rizespor: 1 - Trabzonspor: 2

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililere galibiyeti getiren goller; 2. dakikada Felipe Augusto ve 19. dakikada Paul Onuachu attı. Ev sahibi ekibin tek golü ise 27. dakikada Rak-Sakyi'den geldi. Bu sonuçla Trabzonspor ligdeki puanını 20'ye yükseltti. Rizespor ise 8 puanda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2025 - 18:56 Güncelleme: 18.10.2025 - 18:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Bordo-mavililer, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

        Mücadelede ilk düdüğün gelmesinin ardından 2. dakikada Felipe Augusto, maçta gol perdesini açtı. 19. dakikada ise Paul Onuachu, Trabzonspor'u 2-0 öne geçiren golü attı. 27. dakikada Savic'in hatalı geri pasında topla buluşan Rak Sakyi, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve farkı 1'e indirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona ererken, ikinci yarıda da gol sesi çıkmadı ve bordo-mavililer maçtan 3 puanla ayrıldı.

        Bu sonuçla Trabzonspor ligdeki puanını 20'ye yükseltti. Rizespor ise 8 puanda kaldı.

        Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Çaykur Rizespor ise Samsunspor'a konuk olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Refah pazartesi günü açılacak
        Refah pazartesi günü açılacak
        Oltaya kafatası takıldı
        Oltaya kafatası takıldı
        Bangladeş’te havaalanında yangın: Uçuşlar askıya alındı
        Bangladeş’te havaalanında yangın: Uçuşlar askıya alındı
        "Gabar'da üretim artacak"
        "Gabar'da üretim artacak"
        4 tabut yan yana 3'ü kardeş!
        4 tabut yan yana 3'ü kardeş!
        "Fenerbahçe'nin önü birlik ve akılla açılır"
        "Fenerbahçe'nin önü birlik ve akılla açılır"
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Gülben'i sokakta katletti! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Gülben'i sokakta katletti! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olmuştu! Çarpma hızı 'Pes' dedirtti!
        Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olmuştu! Çarpma hızı 'Pes' dedirtti!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Güldür Güldür geldiler
        Güldür Güldür geldiler
        Dünyanın en iyi köylerinden 4'ü Türkiye'de
        Dünyanın en iyi köylerinden 4'ü Türkiye'de
        Elektrikli araçta hurda teşviki önerisi
        Elektrikli araçta hurda teşviki önerisi
        Kepezüstü ve sanayi farklı seviyeli kavşakları hizmete açıldı
        Kepezüstü ve sanayi farklı seviyeli kavşakları hizmete açıldı
        Ne kadar kapsayıcı, ne kadar seksi?
        Ne kadar kapsayıcı, ne kadar seksi?