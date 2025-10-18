Korhan Abay, uzun süre sonra görüntülendi

KORHAN ABAY HAKKINDA

1972 yılında Galatasaray Lisesi'ni, 1978'de İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. 1974-1985 yılları arasında 20'den fazla tiyatro oyununda, 10 sinema filminde rol aldı. Çok sayıda televizyon programında sunucu, danışman, yazar, genel yönetmen ve yapımcı olarak görev yaptı. Korhan Abay, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin, Best Model Of The World ve Afife Tiyatro Ödülleri gibi çok sayıda ulusal ve uluslararası festival, yarışma ve ödül törenlerinde sunuculuk yaptı. Ayrıca Türkiye'de gerçekleştirilen 2004 Eurovision Şarkı Yarışması'nda sunuculuk görevi TRT tarafından Meltem Cumbul ile birlikte Korhan Abay'a verildi.