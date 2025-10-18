Habertürk
Habertürk
        İzmir haberleri: Gülben Duru'yu sokakta katletti! Cinayetin nedeni belli oldu

        Gülben'i sokakta katletti! Cinayetin nedeni belli oldu!

        İzmir'in Konak ilçesinde, dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı 27 yaşındaki Gülben Duru'yu sokakta bıçaklayarak öldüren 28 yaşındaki Asil Çamur tutuklandı. Çamur'un, Duru'yu "tek çocuklarını görme ve ihtiyaçlarını karşılama meselesinden" çıkan tartışma nedeniyle öldürdüğü belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2025 - 13:47 Güncelleme: 18.10.2025 - 13:48
        Gülben'i sokakta katletti! Cinayetin nedeni belli oldu!
        İzmir'de olay, 16 Ekim'de saat 12.00 sıralarında, Konak ilçesi Halkapınar Mahallesi 1262 Sokak'ta meydana geldi. Dini nikahla birlikte yaşayıp ayrılan Asil Çamur (28) ile Gülben Duru (27) sokakta karşılaştı.

        GÜLBEN KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

        DHA'daki habere göre Asil Çamur, yanındaki bıçağı çekip Gülben Duru’ya saldırdı. Duru kanlar içinde yerde kalırken, şüpheli kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        GENÇ ANNE HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Duru, kaldırıldığı Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Olay anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        CANİ METRUK BİNADA YAKALANDI

        Cinayet Büro ve Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, şüpheli Asil Çamur'un metruk bir binada saklandığı belirlendi. Çamur, düzenlenen operasyonda suç aleti bıçakla yakalandı.

        ÇOCUĞU GÖRME VE İHTİYAÇLARI KARŞILAMA KAVGASI

        Asil Çamur'un, 2019 yılında ilişkilerini bitirdiği Duru'yu müşterek çocuklarını görme ve ihtiyaçlarını karşılama meselesinden çıkan tartışmada öldürdüğü belirlendi.

        Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Asil Çamur, tutuklandı.

        #Gülben Duru
        #Son dakika haberler
