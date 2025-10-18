Dünyanın en iyi köylerinden 4'ü Türkiye'de

Birleşmiş Milletler (BM) Turizm Örgütü’nün açıkladığı “En İyi Turizm Köyleri 2025” listesinde Türkiye’den dört köy yer aldı.

Muğla’dan Akyaka, İzmir’den Barbaros, Mardin’den Anıtlı ve Antalya’dan Kale Üçağız köyleri, doğal güzellikleri, köklü kültürleri ve sürdürülebilir turizm anlayışlarıyla dünyanın en iyi turizm destinasyonları arasında gösterildi.

"TURİZM, KÜLTÜREL MİRASIMIZI KORUYAN BİR GÜÇTÜR”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda turizmi yalnızca ekonomik bir faaliyet olarak değil; kültürel mirası koruyan, yerel kalkınmayı destekleyen ve insanı merkeze alan bir güç olarak gördüklerini vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

REKLAM

Bu anlayışla, Türkiye’nin dört bir yanında kırsal turizmi geliştirmeye, yerel değerleri yaşatmaya ve dünyayla paylaşmaya devam edeceklerini belirten Ersoy, başarıda emeği geçen herkese ve süreci titizlikle yürüten AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına teşekkür etti.

Ersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Köylerimiz Dünyanın En İyileri Arasında! Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü’nün “En İyi Turizm Köyleri 2025” listesinde ülkemizden dört köy yer aldı: Akyaka – Muğla, Barbaros – İzmir, Anıtlı – Mardin, Kale Üçağız – Antalya.

Doğal güzellikleri, köklü kültürleri ve sürdürülebilir turizm anlayışlarıyla öne çıkan bu köylerimiz, Anadolu’nun zenginliğini dünyaya tanıtıyor. Turizmi yalnızca ekonomik bir faaliyet olarak değil, kültürel mirasımızı koruyan, yerel kalkınmayı destekleyen ve insanı merkeze alan bir güç olarak görüyoruz. Bu anlayışla, ülkemizin dört bir yanında kırsal turizmi geliştirmeye, yerel değerleri yaşatmaya ve dünyayla paylaşmaya devam edeceğiz. Bu başarıda emeği geçen herkese ve süreci titizlikle yürüten AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığımıza teşekkür ediyorum." REKLAM DÜNYA GENELİNDE 52 KÖY SEÇİLDİ BM Turizm Örgütü tarafından beşincisi düzenlenen “En İyi Turizm Köyleri” girişimi kapsamında, 29 ülkeden 52 köy ödüle layık görüldü. Afrika, Amerika, Asya, Avrupa ve Orta Doğu’dan gelen 270’ten fazla başvuru arasından seçilen köyler, kültürel mirasın korunması, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve turizmin yerel kalkınmaya katkısı gibi kriterlerde değerlendirildi.

Liste, Çin’in Huzhou kentinde düzenlenen törenle açıklandı. Ayrıca 20 köy “Yükseltme Programı”na dahil edilerek gelecekte “En İyi Turizm Köyü” unvanı alabilmeleri için destek kapsamına alındı. DÖRT TÜRK KÖYÜ DÜNYAYA ÖRNEK Türkiye’nin dört farklı bölgesinden seçilen köyler, ülkenin kültürel çeşitliliğini ve sürdürülebilir turizm vizyonunu dünyaya tanıtıyor. REKLAM Muğla'nın Akyaka köyü doğal güzellikleri ve çevre dostu mimarisiyle tanınıyor. İzmir'in Barbaros köyü yerel üretim, geleneksel el sanatları ve gastronomiyle öne çıkıyor. Mardin'in Anıtlı köyü ise tarihî dokusu ve çok kültürlü yapısıyla dikkat çekiyor. Antalya’nın Kale Üçağız köyü de Likya uygarlığının izlerini taşıyan eşsiz kıyı köylerinden biri. 319 KÖY “EN İYİ TURİZM KÖYLERİ AĞI”NIN PARÇASI OLDU Yeni listeyle birlikte, “En İyi Turizm Köyleri Ağı”na katılan köy sayısı 319’a ulaştı. Ağ, kırsal destinasyonların deneyim paylaşımı, iyi uygulamaların yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında iş birliği yapmalarını amaçlıyor.