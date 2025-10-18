CANLI | Galatasaray'da Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı

Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı başladı.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri ve kulüp genel kurul üyeleri katıldı.

Toplantıda divan başkanlığına Eşref Alaçayır seçildi.

Genel kurulda 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 arasındaki faaliyet raporu sunulacak. Aynı döneme ait denetim kurulu raporu okunacak. Yönetim ve denetim kurulu için ayrı ayrı ibra oylaması yapılacak.

"Bu kürsüde her yıl aynı heyecanla, aynı sorumluluk duygusuyla konuşuyorum. Çünkü Galatasaray'ın geçmişine, bugününe, yarınına hizmet etmek, hayatımın en büyük onurudur."

"Bugünkü konuşmamı 3 ana başlık altında sizlerle paylaşmak istiyorum. 1: Geçen sene elde ettiğimiz sportif başarılar, 2: Projelerimizin son durumları ve son olarak da bazı finansal konulara değineceğim."

"Erkek futbol takımımız, 5. yıldızı takan ilk Türk takımı oldu. Bu ayrıca Cumhuriyetin 100. yılında bir onur madalyasıdır. Ayrıca şampiyonluğumuzu Yenikapı'da 1 milyondan fazla taraftar ile kutladık. Üst üste 4. ve toplamda 26. şampiyonluğu kazanmak ayrıca Avrupa'da kalıcı güç haline gelmek istiyoruz. Çalışmalarımızı yaptık, başarıya ulaşacağımıza yürekten inanıyorum."

"Basketbolda NBA Avrupa projesi için görüşmelerimiz devam ediyor. Aslantepe'de basketbol salonu için NBA yetkilileri destek vermek istiyor. Ayrıca Yenikapı'daki kutlamalarımızdan çok etkilenmişler."

"RİVA'DAN 11 MİLYAR TL"

"Riva'dan 170 milyon dolar fayda sağladık. Projenin ikinci etabı için Emlak Konut ile yaptığımız anlaşmayı Kasım 2024'te revize ettik. Emlak Konut hasılattan %5 pay alacaktır. İnşaat masrafı çıktıktan sonra geriye kalan net gelir kulübümüzün olacaktır. 1,5 senede bitirilip, pazarlanması bekleniyor. İkinci etapta 21,5 Milyar TL hasılat öngörülmektedir. İkinci etabın birinci kısmı için ihale yapıldı, maliyetler için söz söyleme imkanımız var. 21,5 Milyar TL hasılata karşılık, 11 Milyar TL'lik net gelir hedeflenmektedir. Bu gelirin kulübe üç senede aktarılmasını bekliyoruz. Riva'nın değeri bilançoda sadece 472 Milyon TL olarak gözükmektedir."

"MECİDİYEKÖY'DEN 13 MİLYON DOLAR GELİR"

"Kulübümüze Riva'da 30 dönümlük yeni arazi kazandırdık. Bu arazi önümüzdeki dönemde de ek gelir sağlayacaktır. Mecidiyeköy binasındaki projeden 13 milyon dolar gelir bekliyoruz."

"KEMERBURGAZ'IN RUHU"

"Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri sadece bir antrenman sahası değil, bir eğitim merkezidir. Böylece 'Florya'nın suyu', 'Kemerburgaz'ın ruhu'na dönüştü."

"FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR İLE SEREMONİ"

"Önümüzdeki hafta oynayacağımız Göztepe maçında Filistinli çocuklar misafirimiz olacak ve seremonide futbolcularımızla birlikte yer alacaklar."

"İNŞAATA BAŞLAMAYI PLANLIYORUZ"

"Aslantepe Projesi, Galatasaray'ın önümüzdeki 50 yılı için çok önemli. Burada 10 bin kişilik basketbol salonu olacak. Ayrıca voleybol salonu da yer alacak. İmar planı onaylandı. 2026 yılında inşaata başlamayı planlıyoruz."

"12,9 MİLYAR İLE REKOR"

"12,9 milyar TL ile kulüp tarihimizin hasılat rekoru kırıldı. Bu rekorun temellerini 2022 yılında geldiğimize attık. Küçülme yerine, yaratılacak kaynakların büyüme stratejisi için kullanmaya karar verdik ve uyguladık. "Galatasaray nasıl bu kadar üst düzey oyuncu alıyor?" sorusunun cevabı bu gelirlerde... Loca, bilet satışlarında 78 Milyon euro gelir elde ettik. Bu rakam geçen senenin rakamları. Ayrıca seyirci rekorları da kırıldı."

"GS STORE'DE REKOR KIRDIK"

"GS Store'de 94 milyon euro ile rekor kırdık. EBITDA da 35 Milyon € gelir elde etti, burada da halka arz olacak. Bu sezon 4,5 ayda, 402 bin adet forma sattık ve 1 milyon forma satışında emin adımlarla yürüyoruz."

"PUMA İLE ANLAŞMAMIZI REVİZE EDİYORUZ"

"PUMA ile anlaşmamızı revize ediyoruz, son aşamaya geldik. Yıllık 5 Milyon Euro olan anlaşmayı, 8,3 Milyon Euro'ya çıkardık..."

"OSIMHEN KUTULARI İLGİ GÖRÜYOR"

"Osimhen kutularını satmaya devam ediyoruz, şu anda 30 bin civarına ulaştık. Hedef bunu 1000 bine tamamlamak. Büyük ilgi görüyor, her Galatasaraylının evinde olmalı. Sizleri Osimhen kutuları almaya davet ediyorum."

"REKOR KIRDIK"

"Sponsorluk gelirlerinde 79 Milyon euro ile bir rekor kırdık. Futbol forma sponsorluklarında 28 Milyon euro'ya ulaştık."

"AVRUPA'DAN 40 MİLYON EURO GELİR BEKLİYORUZ"

"Geçen sene Avrupa Ligi'nde olduğumuz için UEFA gelirlerinde düşüş oldu. Bu sene Şampiyonlar Ligi'ne katılımla birlikte en az 40 Milyon Euro'luk gelir bekliyoruz. UEFA'nın yayınladığı mali raporda, Galatasarayımız ilk 10'da yer almıştır. Bu sene Şampiyonlar Ligi geliriyle çok iyi mali tablolar ortaya çıkacak."

"RAKİPLERE İYİ ÖRNEK OLDUK"

"Son dönemde kadroya katılan oyuncular önemli bonservisler ödendi. Bu durum brüt karı olumsuz etkiledi. Bu rakamlarda kiraladığımız oyuncular yok. Geçen sene kiralık oynayan Osimhen'in değeri geçen seneye dahil değil, ancak Zaniolo'nun piyasa değeri bu tabloya dahildir. Türkiye'nin açık ara en değerli kadrosunu kurduk. 238 Milyon Euro'luk kadro değerinde artış oldu. Rakiplere de örnek olduk. Onların da iyi futbolculara yönelmesini sağlayacak Türk futboluna hizmet ettik."

"GALATASARAY KÜÇÜLEMEZ"

"Riva'dan gelecek gelir, bütün tablolarımızı etkileyecektir. Net 11 Milyar TL değerimiz var ama defterde 472 Milyon TL olarak gözüküyor. Bu farklılıkları dikkate almamız gerekir. Şampiyonlar Ligi'nden gelecek ek gelirle, zararımız azalacak. Bir futbolcunun satışı ile zararı egale edip, kara geçmemiz mümkün. Ancak hedefimiz farklı. Kaynak yaratmak suretiyle... Florya ve Riva'dan gelen gelirle değil... Bir sürü yeni projemiz var. Buralardan gelecek gelirlerle kaynak yaratacağız. Biz spor kulübüyüz ve Ali Sami Yen Bey'in koyduğu bir misyonumuz var. Küçülerek Galatasaray'ı önümüzdeki dönemlere taşımak istiyoruz. Büyüme vizyonumuzu da ortaya koyduk. Faaliyet dışı gelirleri en tepeye çıkartıyoruz, durmuyoruz... Yaptık, bir daha yapacağız. Bizden sonra gelenler de bu projelere devam edecek."

"GÖREVİMİZ GELİR YARATMAK"

"Avrupa'ya başarı odaklı yatırım dönemindeyiz. Çok uygun şartlar olmadıkça, elimizdeki kimseyi çıkartmayı düşünmüyoruz. Bizim görevimiz gelir yaratmak."

"BU OLAY BİR DÖNÜM NOKTASI"

"Bankalar Birliği borcu tamamen ödendi. Kulüp tarihinde bu olay bir dönüm noktası! Sadece faiz ödemesinden kurtulmak değil... Artık gelirleri kullanma ve yatırım yapma şansına kavuştuk. Yani mali bağımsızlığa konuştuk. Derneğin, Sportif A.Ş.'ye borcu... Florya'dan gelen gelir ile bu borç 102 Milyon €'ya düştü. Önemli olan bundan sonra kulübün kendi faaliyetlerini finanse etmesidir."

"225 MİLYON EURO DAHA FAZLA"

"Toplam varlıklarımız 30,3 milyar TL, toplam yükümlülüklerimiz ise 20,4 Milyar TL. Yani varlıklarımız 9.9 Milyar TL, yani 225 Milyon Euro daha fazladır. Bu da öz kaynağımızdır."

"TEKNİK İFLASTAN ÇIKTIK"

"Sportif A.Ş'nin öz kaynağı artıya geçmiştir. Uzun zamandır içerisinde bulunduğu teknik iflastan çıkmıştır.