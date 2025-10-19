"Alalım mı almayalım mı?" İşte bütün mesele bu

Bodrum Uluslararası Film Festivali'nin etkinliklerinden birinin düzenlendiği Yunanistan'ın Kos Adası'ndan dönerken röportaj yaptığım SİSAY (Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği) Onursal Başkanı Cenk Sezgin, yeni neslin sinemaya gitmediğinden yakındı. Sezgin, izleyici sayılarının düşmesinin nedenleri hakkındaki soruma şöyle cevap verdi; "Benim SİSAY başkanı olduğum dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte yeni neslin sinema alışkanlığı kazanması için kampanyalar başlattık. Çünkü sinemaya gidenlerin yaş ortalaması belli. Sinemaya gidenlerin % 60 - % 70'i öğrencilerdir. Yeni neslin bir kısmını sosyal medyada süratle kaybediyoruz. Onları tekrar kazanmamız gerek."

İstanbul'a döndüğümün ertesi günü okuduğum bir haberde, Kral Charles'tan sonra İngiltere tahtının ilk adayı olan Cambridge Dükü Prens William ile eşi Galler Prensesi Catherine Middleton'ın, sosyalleşmelerini engellediği gerekçesiyle çocuklarının telefon kullanmasına yasak getirdiği yazıyordu.

♦ Prens George... 12 yaşında

♦ Prenses Charlotte... 10 yaşında

♦ Prens Louis... 7 yaşında

Birkaç gün sonra ise Sussex Düşesi Meghan Markle, çocukları Archie ile Lilibet'in dijital çağda büyümelerine dair endişelerini dile getirdi.

Ailenin nadir paylaşılan fotoğraflarından biri, birkaç yıl öncesine ait... Meghan Markle, bu konudaki düşüncelerini şu şekilde ifade etti; "Çocuklarımız Archie; 6, Lili ise henüz 4 yaşında. Neyse ki sosyal medya için henüz çok küçükler ama o günün geleceğini biliyoruz. Birçok ebeveyn gibi biz de teknolojinin faydalarını nasıl benimseyip tehlikelerine karşı nasıl korunacağımızı sürekli düşünüyoruz. Hemen akabinde bir haber daha okudum. Haberde; 1 milyar 400 milyon dolarlık servetiyle dünyanın en zengin futbolcusu olan Cristiano Ronaldo'nun 15 yaşındaki oğlu Jr.'a cep telefonunu yasakladığı yazıyordu. Nedeni de şuydu; Ronaldo, kendisi gibi futbolcu olan oğluna bir cep telefonu almış. Oğlunun sosyal medyada bir günde 1 milyon takipçisi olduğunu görünce, bu yaşta bu kadar ilgi görmenin, okul ve futbol motivasyonunu bozacağını düşünerek telefonu geri almış. Elbette kraliyet ailesinin ve Cristiano Ronaldo'nun tuzunun kuru olduğunu düşünmek yersiz olmayacaktır. Zira ev dışındayken çocuklarının nerede olduğunu merak edecek değiller. Yanlarında korumalar, yardımcılar olduğundan dolayı, gözleri arkada kalmıyor. Çocukların cep telefonu kullanımı, yararlarının yanı sıra zararları açısından da günümüz ebeveynlerini düşündüren bir konu. Çocukların kaç yaşından sonra cep telefonu olmalı yönündeki tartışma oldum olası süregeliyor.

HANGİ YAŞTA KAÇ ÇOCUK VAR? ♦ 0 - 4 Yaş... 5 milyon (Genel nüfusun; % 23.30'u) ♦ 5 - 9 Yaş... 6.3 milyon (Genel nüfusun; %29.30'u) ♦ 10 - 14 Yaş... 6.4 milyon (Genel nüfusun; %29,60'ı) ♦ 15 - 17 Yaş... 3.8 milyon (Genel nüfusun % 17.80'i) TOPLAM... 21.5 Milyon (Genel nüfusun; % 25'i) ♦ Kız Çocuk... % 48.7 ♦ Erkek Çocuk.. % 51.3 Ebeveynleri, çocuklarının sosyal medyayla uzun süreler haşır - neşir olup sosyalleşememe ve uygunsuz içeriklere maruz kalma risklerinden dolayı bir hayli kaygılansalar da onlara cep telefonu almak kaçınılmaz oluyor. Türkiye'de bir çocuğa kaç yaşındayken cep telefonu alınacağı, ebeveynlerin vermesi gereken bir karar. Uzmanlar, genellikle çocuğun sorumluluk bilinci, olgunluk seviyesi ve ihtiyacına göre hareket edilmesini tavsiye ederken, okullarda ise dikkat dağıtıcı etkileri nedeniyle cep telefonu kullanımına, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından getirilen kısıtlama ve yasaklar bulunuyor. Okul İçi Yasak: Öğrencilerin sınıf içinde cep telefonu başta olmak üzere bilişim araçlarını bulundurmaları (pedagojik amaçlar dışında) yasaklanmıştır. Kreş ve Anaokulları: Kreş veya anaokullarına cep telefonu veya tablet getirilmesi genellikle yasaktır. 2021 İLE 2024'TE ÇOCUKLARIN CEP TELEFONU KULLANIM ORANLARI 2021 ♦ 6 - 10 Yaş Grubu... % 53.9 ♦ 11 - 15 Yaş Grubu... % 75 2024 ♦ 6 - 10 Yaş Grubu... % 66.3 ♦ 11 - 15 Yaş Grubu... % 86.2 * 6 - 15 yaş arasında cep telefonu kullanımı; % 12.4, 11 - 15 yaşa arasında ise % 11.2 oranında arttı. Çocukların % 98.2'si cep telefonunu düzenli olarak kullandığını ifade etmiştir. Cep telefonunu düzenli kullanan çocukların % 32.6'sı, cihazlarını en az 30 dakikada bir kontrol ettiğini dile getirdi. REKLAM Peki çocukların sosyal medya kullanma oranı ne ölçüde?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2024 yılı 'Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması' verilerine göre çarpıcı bir tablo ortaya çıkıyor. ÇOCUKLARDA SOSYAL MEDYA KULLANIM ORANI Sosyal medya platformlarının çoğu, yasal olarak 13 yaş altındaki kullanıcıların ebeveyn izni olmadan hesap açmasını kısıtlayan kurallara sahiptir. Ancak TÜİK verileri, bu kurala rağmen 6 - 10 yaş grubunda dâhi kullanımın çok yaygın olduğunu gösteriyor. 2024'TE ÇOCUKLARIN SOSYAL MEDYA KULLANIM ORANI ♦ 6 - 10 Yaş Grubu... % 53.5 ♦ 11 - 15 Yaş Grubu... % 79 * Avrupa Birliği ülkelerinde 9 - 16 yaş aralığında çocukların sosyal medya kullanım oranı % 80'in üzerinde tespit edildi. REKLAM Resmi Eurostat verilerinde, küçük yaş grupları (6 - 15 yaş) için sosyal medya kullanımı oranı doğrudan verilmese de, bu konuda genel bilgiler bulunuyor. • Erken Kullanım Yaşı: Bazı Avrupa ülkelerinde ilk internet kullanım yaşının 8'e kadar düştüğü rapor edilmiştir. Bu, çocukların internete ve dolayısıyla sosyal medya platformlarına erişiminin erken yaşlarda başladığını göstermektedir. • Problemli Kullanım: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisi'nin 'Okul Çağındaki Çocukların Sağlık Davranışları' çalışması, özellikle 13 yaşındaki çocuklarda problemli sosyal medya kullanımının yaygınlaştığını ortaya koymuştur.

Bu veriler, genç yaş grubunda sosyal medya kullanımının neredeyse tam doygunluğa ulaştığını, çocuk yaşlarda da kullanımın yaygın olduğunu ve ülkeler arasında ciddi farklar bulunabildiğini göstermektedir. BAZI AB ÜLKELERİNDE ÇOCUKLARIN SOSYAL MEDYA KULLANIM ORANLARI ♦ Çekya... % 99 ♦ Yunanistan... % 98 ♦ Almanya... %84 ♦ Slovakya... % 84 ♦ Bulgaristan... % 84 ♦ İtalya... % 80 ♦ Fransa... % 70 REKLAM Uzmanlar, sosyal medyayı tamamen yasaklamak yerine, ebeveynlerin çocuklarına bilinçli sosyal medya kullanımı alışkanlıkları kazandırmasını, yaşa uygun sınırlamalar koymasını ve onlarla dijital dünyadaki riskler hakkında aktif iletişim kurmasını öneriyor. Aynı uzmanlar, sosyal medya bağımlılığının zararlarının oldukça yüksek olduğunu da dile getiriyor. Cep telefonunun çocukların sosyal ilişkilerini güçlendirmesindeki rolü yadsınamaz. Örneğin; düzenli olarak görmediği aile üyeleri ve arkadaşlarıyla iletişimde kalmasını sağlar. Cep telefonu, çocukların eğitim - öğretim sürecine katkı sağlayıcı bir rol oynayabilir. Çocuğun arkadaşları ve öğretmenleriyle aktif iletişimde olması, sorumluluk paylaşımı gibi kişisel becerilerini geliştiren faydalar sağlayabilir. Elbette bir de madalyonun öteki yüzü bulunuyor. Bağımlı hale gelecek kadar cep telefonu kullanmanın zararları, ebeveynleri bir hayli kaygılandırıyor.