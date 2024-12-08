"Peki kim üretecek" endişesi yaşanıyor

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde doğurganlık oranının azalmasıyla Avrupa nüfusunun yaşlandığına dikkat çekerek; “Avrupa ölüyor” dedi.

Avrupa’nın nüfusu mercek altına alındığında;

• Avrupa’da; son 25 yılda 4 kez nüfusun, bir önceki yıla oranla azaldığı görüldü.

• Nüfus azalmasının görüldüğü 4 yılın, 3’ünün ardı ardına olması dikkat çekerken doğurganlık oranı yüzde 1.40’a kadar geriledi.

• 1955’te Avrupa’da nüfusun ortalama yaşı; 28.4 iken 2024’te bu rakam, 42.5’e yükseldi.

Elon Musk’ın açıklamasını okuduktan birkaç saat sonra ‘Dünya Varmış’ adlı sinema filmini izledim. Birileri; “Küresel ısınma, kirlenme ve diğer etkenlerle yakında kıyamet kopacak” diyerek bir grup zengin kişinin hayatını kurtarabileceklerini söylüyor. Sonra da olaylar akıp gidiyor.

Çocukluğumdan bu yana duyduğum; “Dünyada orman kalmadı, her yer betonlaştı”, “III. Dünya Savaşı, su yüzünden çıkacak”, “Kirlilikten gökyüzünü göremez hale geleceğiz” gibi karamsar cümleler; “Kaynakların yetmeyeceği kadar çok nüfusa sahip olursak ne olacağı belli” cümlesiyle bağlanır.

Birleşmiş Milletler'in son dünya nüfusu tahminlerinden ve projeksiyonlarındaki verilere göre; yakın tarihe bile baksak, son 35 yılda doğurganlık oranın ne kadar keskin bir düşüşe geçtiği görülebilir.

Avrupa'daki gibi hızlı olmasa da diğer anakaralarda da nüfus yaşlanması görülüyor.

2023'te, doğurganlık hızı en yüksek ve en düşük olan ülkeler;

* Toplam doğurganlık hızı; bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15 - 49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade etmektedir.

2100'den itibaren ise dünya nüfusunda artık artış değil, azalma olacağı düşünülüyor.

Ne var ki toplam doğurganlık hızının düşmesinden dolayı nüfus, geçmiş yıllara oranla yavaş artacak.

Her ne kadar toplam doğurganlık hızı düşse de dünya nüfusu, artmaya devam edecek.

Peki kaynaklar sınırlıyken, bu kadar çok dert ve kirlenme söz konusuyken toplam doğurganlık hızının düşmesinden neden endişe ediliyor?

Dünya nüfusunun yaşlanması, üretim dönemini geride bırakan yaş grubunun bir hayli kalabalık olacağı anlamına geliyor.

Başta, Birleşmiş Milletler olmak üzere pek çok kurum ve kuruluşun raporlarında; toplam doğurganlık hızının düşmesine bağlı olarak dünya nüfusunun yaşlanmasının, üretimi sekteye uğratacağı yer alıyor.

"Yapay zekâ ve robotlar iyiden iyiye gelişir. Onlar, üretimde bulunur" düşüncesi, insanoğlunun B planı.

Ne var ki yapay zekâ ve robotların ne kadar gelişirlerse gelişsinler asla insanların yerini alamayacağını düşünen uzmanlar şunu söylüyor; "Yapay zekâ ve robotlar insanların yerine mi geçecek? İnsanlar, yan gelip yatacak mı? Bunun oluşturacağı fiziksel ve psikolojik sorunların nelere yol açacağının farkında mısınız?"