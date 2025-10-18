Tek teker yaparken arkadaşının motosikletine çarptı; 2 yaralı

Samsun'un Atakum ilçesinde motosikletinin ön tarafını kaldırarak tek teker gösterisi yapan U.G. (21), aynı istikametteki arkadaşı E.A.’nın (20) kullandığı motosiklete çarptı. Yaralanan 2 arkadaş, hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında Atakum ilçesi Güzelyurt Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre U.G., motosikletinin önünü tek teker yapmak amacıyla kaldırdığı sırada kontrolü kaybedip, aynı istikamette seyreden arkadaşı E.A.'nın kullandığı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilerek sürüklenen 2 motosiklet sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan E.A. sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, U.G. ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)