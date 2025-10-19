Habertürk
Habertürk
        ABD basını: Putin Donetsk'i talep etti

        ABD basını: Putin Donetsk'i talep etti

        ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde bir telefon görüşmesi yapmış ve Ukrayna'da devam eden savaşı ele almışlardı. ABD basını, Vladimir Putin'in görüşmede Donetsk'in tam kontrolünü talep ettiğini bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2025 - 00:38 Güncelleme: 19.10.2025 - 01:19
        ABD basını: Putin Donetsk'i talep etti
        ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaklaşık 2.5 saatlik bir telefon görüşmesi yapmıştı.

        Donald Trump, görüşme sonrası sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Vladimir Putin ile bir araya geleceklerini duyururken, görüşmenin çok verimli geçtiğini dile getirmişti.

        ABD basını; Putin'in görüşmede, Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donetsk'in tam kontrolünü talep ettiğini bildirdi.

        Washington Post'un ABD'li iki yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Putin savaşın sona ermesi için Ukrayna'nın Donetsk'in tamamını teslim etmesini istiyor.

        Rusya Devlet Başkanı, savaş sahasında yaşananlara dair de açıklamalarda bulunmuş ve Rus ordusunun Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiğini söylemişti.

        Putin bir diğer açıklamasında ise 2025 yılında neredeyse 5 bin kilometrekare alanı ele geçirdiklerini bildirirken, stratejik inisiyatifin Rus ordusunda olduğunu dile getirmişti.

        Ukrayna'nın tüm cephe hattı boyunca geri çekildiğini söyleyen Putin, Rus savunma sanayiinin gerekli olan tüm ihtiyaçları karşıladığını ifade etmişti.

        ZELENSKİY'NİN ÖNCEKİ AÇIKLAMASI

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ağustos ayında toprak tavizi konusuna dair açıklamada bulunmuştu.

        Rusya'nın ateşkes için Ukrayna askerlerinin Donbas'tan çekilmesini istediğine dair çıkan iddialara yanıt veren Zelenskiy "Donbas'ı bırakmayacağız. Bunu yapamayız. Donbas, Ruslar için gelecekteki bir savaşta sıçrama tahtası olabilir." şeklinde konuşmuştu.

        Ukrayna lideri, Donbas'ı bırakmaları durumunda, Rusya'nın gelecek yıllarda Dnipro ve Zaporijya'ya yönelik saldırı başlatabileceğini ifade etmişti.

        Ukrayna lideri "Ülkemi teslim etmeyeceğim. Bunun için hak sahibi değilim... Devlet nedir, özel mülk müdür? Donetsk'in yüzde 30'u benim özel mülküm mü?" demişti.

        TRUMP ZELENSKİY GÖRÜŞMESİ

        Donald Trump, cuma günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelmişti.

        Trump, görüşme sonrası açıklamasında savaşın durması için çağrıda bulunurken, şu ifadeleri kullanmıştı:

        "Samimi ve ilginç bir görüşmeydi. Ancak Putin'e söylediğimi ona da söyledim. Anlaşma yapma ve ölümleri sona erdirme vakti geldi... Şu an oldukları yerde dursunlar. İkisi de zafer ilan etsin ve tarih karar versin." ifadelerini kullandı."

        TOMAHAWK MESELESİ

        Ukrayna'ya Tomahawk tedarik edilip edilmeyeceğine dair konuşan Trump "Tomahawklara ihtiyacımız var. Bu bir problem. Parayı aşan bir konu. Tomahawklara ve Ukrayna'ya gönderdiğimiz pek çok silaha ihtiyacımız var." demişti.

        Trump, "Umuyorum ki Tomahawkları göndermemize gerek olmayacak." şeklinde konuşmuştu.

        ABD Başkanı, Tomahawk'ı "çok tehlikeli bir silah" olarak nitelendirdi.

        *Fotoğraf: EPA/SERGEY BOBYLEV, temsilidir

