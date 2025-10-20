Habertürk
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşveren Ücretin işveren maliyeti yeni yılda ne olacak? - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Ücretin işveren maliyeti yeni yılda ne olacak?

        Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenen primlerde 2008 yılından bu yana en kapsamlı değişiklik yapılacak. İşçi ücretleri için ödenen işveren primi 1 puan artacak. İmalat sektörü dışındaki işletmelerde uygulanan 4 puanlık prim teşviki 1 puana indirilecek. Böylece, imalat sektörü dışındaki işletmelerde işveren primi gelecek yıl 3 puan artacak. Çalışanlara ödenen ücretin işverene maliyeti yükselecek. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 20.10.2025 - 07:28 Güncelleme: 20.10.2025 - 07:28
        Ücrette işverenin maliyeti artacak
        AK Parti Grubu tarafından cuma günü TBMM’ye sunulan vergi kanunları ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinde, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) ödenen primlerle ilgili çok kapsamlı değişiklikler öngörülüyor.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        Malullük, yaşlılık, ölüm aylığı prim oranı halen yüzde 20 olarak uygulanıyor. Bunun 9 puanı işçi hissesi, 11 puanı işveren hissesinden oluşuyor. Yeni düzenlemeyle işveren hissesi 1 puan artırılarak yüzde 12’ye, malullük, yaşlılık, ölüm aylığı prim oranı da yüzde 21’e çıkacak.

        SGK’ya olan yükümlülüklerini süresinde yerine getiren, primlerini zamanında ödeyen işverenlere 2008 yılından beri 5 puanlık prim indirimi uygulanıyordu. Geçen yıl çıkartılan kanunla imalat sektörü dışındaki işletmeler için 5 puanlık prim indirimi 4 puana düşürülmüştü. TBMM’ye sunulan kanun teklifi yasalaştığında yeni yıldan geçerli olmak üzere imalat sektörü dışındaki işletmelere uygulanan söz konusu 4 puanlık teşvik bu kez de 2 puana indirilecek.

        İŞÇİ ÜCRETİNİN İŞVERENE MALİYETİ ARTACAK

        Yapılan bu iki düzenleme ile tüm işçiler için ödenen ücrette işveren maliyeti 1 puan artacak. İmalat sektörü dışındaki işletmelerde çalıştırılan işçilerin işveren maliyetindeki artış ise 3 puan olacak.

        İşverenden ayrıca iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı yüzde 2,25 oranında kısa vadeli sigorta primi alınıyor. Bu prim oranı geçen yıla kadar yüzde 2,0 iken bu yılın başından geçerli olmak üzere yüzde 2,25’e çıkartıldı.

        Buna göre, şu an normal işveren primi, brüt ücretin yüzde 20,75’i oranında. Yükümlülüklerini yerine getiren imalat sektöründeki işletmelerde işveren primine 5 puanlık teşvik uygulandığında prim oranı yüzde 15,75’e düşüyor. Yükümlülüğünü yerine getiren imalat sektörü dışındaki işletmelerde ise işveren primi yüzde 16,75 oranı uygulanıyor.

        Yeni düzenleme yasalaştığında yükümlülüğünü yerine getiren imalat sektöründeki işletmede işveren primi yüzde 16,75’e çıkacak. Bu sektördeki işletmeler için halen 30.621,48 TL olan asgari ücretin işverene maliyeti yeni düzenlemeyle 30.881,53 TL olacak.

        İmalat sektörü dışındaki işletmelerde işveren primi halen yüzde 16,75 oranında bulunuyor. Bu sektörlerde işveren primi kanun teklifi ile 3 puan artarak yüzde 19,75’e çıkacak. Asgari ücretin bu sektörlerdeki işverene maliyeti ise 780.16 TL artarak 30.881,53 TL’den 31.661,69 TL’ye yükselecek. İşçinin aldığı brüt ücret yükseldikçe işverenin maliyeti de artışa bağlı olarak artacak.

        YÜKSEK ÜCRETLE ÇALIŞANLAR İÇİN DAHA FAZLA PRİM ÖDENECEK

        Prime esas kazanç tutarı brüt asgari ücretten az olamıyor. Prime esas kazanç üst sınırı daha önce brüt asgari ücretin 6,5 katı iken 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren 7,5 kata çıkartıldı. TBMM’ye sunulan kanun teklifi ise prime esas kazanç üst sınırının brüt asgari ücretin 9 katına çıkartılmasını öngörüyor.

        Prime esas kazanç tutarındaki bu değişiklik, brüt ücreti 195.041,25 TL’nin üzerindeki kişileri ve bunları çalıştıran işverenleri etkileyecek.

        Örneğin, brüt ücreti 234.049 TL olan çalışan için şu an ücretin 195.041,25 TL’yi aşan kısmından prim kesintisi yapılmıyor. Yeni düzenlemeyle aşan tutar için yüzde 14 oranında sosyal sigorta primi işçi payı, yüzde 1 oranında da işsizlik sigortası primi işçi payı olarak 5.851,25 TL prim kesilecek. Ancak ücretten kesilen işçi primi arttığı için işçinin ödediği vergi azalacağından bu kesintinin net ücrete etkisi 3.500 TL civarında kalacak.

        Mevcut kanuna göre, 234.049 TL brüt ücretle çalışan personel için işveren primi imalat sektöründe 30.719 TL, imalat dışı sektörlerde ise 32.669,41 TL olarak uygulanıyor.

        Teklif bugün yürürlükte olsaydı aynı ücret için işveren primi imalat sektöründe 39.203,29 TL, imalat dışı sektörlerde ise 46.224,77 TL olacaktı. Yeni düzenlemeyle aylık işveren primi imalat sektöründe 8.484 TL, imalat dışı sektörlerde ise 13.555 TL artacak.

        DEVLETE YILLIK KATKISI 209 MİLYAR TL

        Tüm çalışanlar için işveren priminde 1 puanlık artışın mevcut asgari ücret üzerinden SGK gelirlerine 111 milyar TL katkısı olacak. İşverene sağlanan prim teşviki hazine tarafından finanse edilerek SGK’ya aktarılıyor. İşveren prim teşvikinin 4 puandan 2 puana düşürülmesi sayesinde bütçeden SGK’ya aktarılan kaynak yıllık 98 milyar TL azalacak. İki düzenlemenin mevcut asgari ücret üzerinden devlete toplam etkisi yıllık 209 milyar liraya ulaşacak.

