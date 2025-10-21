Çocuğa cinsel istismardan 32 yıl hapsi vardı! Sapık yakalandı!
Adana'da, "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan 32 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.K., kent genelinde aranan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen çalışmayla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi
Giriş: 21.10.2025 - 10:41 Güncelleme: 21.10.2025 - 10:41
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne ekipleri, kent genelinde aranan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.
32 YIL 9 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI
AA ve İHA'daki habere göre yapılan çalışma neticesinde 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 32 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.K. yakalandı.
CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ
H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
