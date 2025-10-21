Habertürk
        Urfa haberleri: 14 yaşındaki katilden şaşırtan ifade | SON DAKİKA HABERİ

        14 yaşındaki katilden şaşırtan ifade!

        Şanlıurfa'da, tartıştığı arkadaşı 16 yaşındaki Hakkı Eren Kubat'ı, bıçakla öldüren 14 yaşındaki Y.K. tutuklanarak cezaevine konuldu. İfadesinde, arkadaşının ölümüne üzüldüğünü söyleyen Y.K., Kubat'ı, ailesine laf atılması nedeniyle öfkeye kapılıp bıçakladığını söylediği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 09:38 Güncelleme: 21.10.2025 - 09:48
        14 yaşındaki katilden şaşırtan ifade!
        Şanlıurfa'da olay, önceki gece geç saatlerde Ahmet Erseven Mahallesi’nde meydana geldi. Hakkı Eren Kubat (16) ile Y.K. (14) arasında laf atma meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

        YANINDAKİ BIÇAKLA DEFALARCA BIÇAKLADI

        DHA'daki habere göre kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Y.K., yanında taşıdığı bıçakla Hakkı Eren Kubat’ı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

        16 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ

        Kubat, kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Hakkı Eren Kubat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hakkı Eren Kubat, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

        "AİLEME LAF ATTI" SAVUNMASI

        Olayın ardından kaçan Y.K., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde arkadaşının ölümüne üzüldüğünü belirten Y.K.’nın, olay günü ailesine laf atılması nedeniyle öfkeye kapılıp bıçakladığını söylediği öğrenildi.

        Bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Hakkı Eren Kubat.
        Bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Hakkı Eren Kubat.

        14 YAŞINDA CEZAEVİNE GİRDİ

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K., tutuklandı.

        #Şanlıurfa
        #Son dakika haberler
