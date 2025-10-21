Şanlıurfa'da olay, önceki gece geç saatlerde Ahmet Erseven Mahallesi’nde meydana geldi. Hakkı Eren Kubat (16) ile Y.K. (14) arasında laf atma meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

YANINDAKİ BIÇAKLA DEFALARCA BIÇAKLADI

DHA'daki habere göre kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Y.K., yanında taşıdığı bıçakla Hakkı Eren Kubat’ı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

16 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ

Kubat, kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Hakkı Eren Kubat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hakkı Eren Kubat, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

"AİLEME LAF ATTI" SAVUNMASI

Olayın ardından kaçan Y.K., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde arkadaşının ölümüne üzüldüğünü belirten Y.K.’nın, olay günü ailesine laf atılması nedeniyle öfkeye kapılıp bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Hakkı Eren Kubat.

14 YAŞINDA CEZAEVİNE GİRDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K., tutuklandı.