        Sivas haberleri: Kadastro ekibi sınırı ölçecekti... Kanlı arazi | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Kadastro ekibi geldi sınırı ölçecekti... İki komşu arasında kanlı arazi!

        Sivas'ta, arazi anlaşmazlığı nedeniyle 70 yaşındaki 6 çocuk babası Mustafa Çatak, evinin sınırını ölçtürmek amacıyla kadastro ekibi getirdiği sırada çıkan silahlı kavgada 69 yaşındaki komşusu Adil S. tarafından silahla öldürüldü. Olayın ardından kaçan A.S. aranıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 15:01 Güncelleme: 21.10.2025 - 15:07
        Kadastro ekibi sınırı ölçecekti... Kanlı arazi!
        Sivas'ın Hafik ilçesinde, saat: 11.00 sıralarında Mustafa Çatak (70), Üreğil köyündeki evinin sınırını ölçtürmek amacıyla kadastro ekibi getirdiği esnada sınır anlaşmazlığı yaşadığı komşusu Adil S. (69) ile tartıştı.

        KOMŞUSU SİLAHINI ATEŞLEDİ

        AA'daki habere göre kavgaya dönüşen olayda, Adil S. üzerinde bulunan tabancayla, 6 çocuk babası olan Çatak'a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çatak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        KATİL ZANLISI ARANIYOR

        Jandarma ekipleri ve komando timi, olayın ardından kaçan Adil S'nin yakalanması için çalışma başlattı. Jandarma komando timleri de arama çalışmalarına dahil edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #sivas
        #Son dakika haberler
