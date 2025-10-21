“Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. İddianamede Rıza Akpolat’ın özel kalemi Emirhan Akçadağ’ın ifadesine yer verildi.

Akçadağ ifadesinde, Rıza Akpolat’ın tutuklandıktan sonra 2 aylık çöp toplama ihalesini Aziz İhsan Aktaş’a verilmesi için cezaevinden Ali Rıza Yılmaz'a talimat verdiğini ancak başkan vekili Ömer Rasim Şişman’ın engel olduğunu söyledi.

RÜŞVET PARALARINDAN ÖZEL HARCAMALARA

Rıza Akpolat’ın en yakınındaki kişilerden biri olduğunu söyleyen Akçadağ, “Rıza Akpolat’ın özel kalem müdürlüğünü yaptığım dönemde kayıt dışı harcamalara ilişkin liste tarafımca tutulmuştur. Bu paralar Ali Rıza'ya bağlı ruhsat, zabıta ve aşevi ile müteahhitlerden alınan paralardır. Rıza Akpolat ve ailesinin harcamaları bu paralarla yapılıyordu.” dedi.

Aktaş’ın belediye başkanı olduktan sonra tüm ailesini tatile götürdüğünü söyleyen Akçadağ, “Uçak biletleri business idi. Fethiye' de Hillside, Bodrum' da Bodrum M Gallery ve yine Fethiye' de bulunan Yazz Collective isimli otellere sürekli giderdi. Hatırladığım kadarıyla 2023 yılı yazında Hillside Otel'e 600 – 700 bin lirayı Rıza Akpolat'tan alıp ödedim. Rıza Akpolat’ın düğün organizasyonunu için toplamda 327 bin dolar ödendi. Rıza Akpolat’ın düğünde giyeceği kıyafetler İstinye Park'taki Dior mağazasından alındı. 36 bin dolar Dior'a ödeme yapıldı. Tarafıma sorulan harcamaların toplamı 58 milyon liraya yakındır. Bu paralar belediyenin toplamış olduğu rüşvet paralarıdır.” dedi.

"AZİZ’İ ÜZMEYİN O BİZE LAZIM" İhale danışmanı Mustafa Mutlu’nun ihale süreçlerini yöneten kişi olduğunu söyleyen Akçadağ, “ihale hangi firmaya verilecekse ona göre süreci hazırlayan kişidir. Rıza Akpolat ile birebir görüşürdü. Beşiktaş Levent'te Lagom Experience isimli iş yeri Rıza Akpolat tarafından devralınıp kendisine verildi. Burayı kendi üzerine yapmadı, arkadaşı üzerine yaptı. Rıza Akpolat burada etkinlikler düzenledi. Mustafa Mutlu ihale konusunda fiilen belediye başkanı gibi hareket ederdi. Rıza Akpolat kendisine o yetkiyi vermişti. Resmi işlemleri yapan, ihalede görev alacak personeli baskı altına alan kişi ise Ali Rıza Yılmaz’dı. Rıza Akpolat büyük ihalelerin yapılacağı gün vekaleti bilerek Ali Rıza Yılmaz’a verirdi. Hiçbir ihale Rıza Akpolat’ın bilgisi olmadan yapılmazdı. Sürekli ‘Aziz İhsan Aktaş’ı üzmeyin, o bize lazım’ diyordu. Belediyedeki makamında zaman zaman görüşüyordu. İhalelere getirilen ödeme süresi şartı Mustafa Mutlu tarafından bilinçli konuldu. Bu durum ihalenin maliyetini de yükseltiyordu. Farklı firmaların ihaleye girmesini engellemek, Aziz İhsan Aktaş’ın ihaleleri alması sağlamak için getirilmiş düzenlemedir.” dedi.