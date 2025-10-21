Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'den Netanyahu'yu 'denetleme' ziyareti | Dış Haberler

        ABD'den Netanyahu'yu 'denetleme' ziyareti

        ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, göreve geldiğinden bu yana ilk kez İsrail'e gidiyor. İsrail-Hamas ateşkesinin sağlanmasının ardından gerçekleşecek bu ziyaretin amacının Netanyahu'nun anlaşmayı bozmasından duyulan endişe olduğu öne sürüldü. NYT, Vance'in ziyaretinin aynı zamanda Netanyahu'nun eylemlerini denetlemeyi de amaçladığını yazdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2025 - 11:55 Güncelleme: 21.10.2025 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'den Netanyahu'yu 'denetleme' ziyareti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İsrail'in iki yıl boyunca Gazze'ye yönelik sürdürdüğü acımasız saldırılar, 10 Ekim'de ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının Türkiye, Katar ve Mısır'ın arabulucuk girişimleriyle sağlanmasıyla son buldu.

        İsrail, 10 Ekim'de ABD, Türkiye, Katar ve Mısır'ın çabalarıyla sağlanan ateşkesi 19 Ekim günü ihlal etti ve Refah'a saldırı düzenledi. İsrail, saldırının gerekçesi olarak Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürdü, ancak Hamas bu iddiayı reddetti.

        NYT: ABD NETANYAHU'NUN ANLAŞMAYI BOZMASINDAN ENDİŞE DUYUYOR

        Bölgede bu gelişmeler yaşanırken, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, göreve geldiğinden beri ilk kez İsrail'e gitti. New York Times, Vance'in ziyaretinin asıl amacının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun anlaşmayı bozmasından duydukları endişe olduğunu yazdı.

        REKLAM

        NYT'ye konuşan Trump yönetimindeki yetkililer, Netanyahu'nun anlaşmayı bozmasından "giderek daha fazla endişelendiklerini" dile getirdi. Yetkililere göre, Vance'in ziyareti aynı zamanda Netanyahu'nun eylemlerini denetlemeyi de amaçlıyor.

        Ateşkes şartları uyarınca İsrail, Hamas'ın 15 rehinenin cenazesini teslim etmesini bekliyor. Ateşkesin başlamasından bu yana 13 cenazeyi teslim etti.

        Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

        ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

        Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

        İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasına göre, İsrail'in Gazze'ye her gün insani yardım taşıyan 600 tırın girişine izin vermesi gerekiyor. Ancak Filistinli kaynaklar, giren yardım tırı sayısının bunun çok altında olduğunu belirtiyor.

        İSRAİL ATEŞKESİ 80 KEZ İHLAL ETTİ

        İsrail, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen 19 Ekim günü Gazze'nin güneyinde Refah'a havadan saldırı düzenledi. Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne süren İsrail, ateşkesin yeniden uygulanmaya başladığını duyurdu.

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise yaptığı açıklamada, ateşkese bağlı olduklarını ve Refah'taki olaylarla ilgilerinin bulunmadığını duyurmuştu.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği bahanesiyle Gazze Şeridi'ne yönelik "sert müdahalede bulunulması" talimatı verdiği açıklanmıştı.

        REKLAM

        Gazze'deki Filistinli kaynaklar, Hamas'ın bölgede İsrail ordusunun silahlandırdığı Yasir Ebu Şebab liderliğindeki çete unsurlarıyla çatıştığını ileri sürmüştü.

        Öte yandan Gazze hükümeti, İsrail ordusunun 10 Ekim'de ilan edilen ateşkesi 80 kez ihlal ettiğini ve bu saldırılarda 97 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Bıçakla kasığından yaralandı! Yol verme cinayeti
        Bıçakla kasığından yaralandı! Yol verme cinayeti
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        14 yaşındaki katilden şaşırtan ifade!
        14 yaşındaki katilden şaşırtan ifade!
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        Minguzzi davasında karar bekleniyor!
        Minguzzi davasında karar bekleniyor!
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
        3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
        Galatasaray'da ödemeler yapıldı
        Galatasaray'da ödemeler yapıldı
        Çocuğa cinsel istismardan 32 yıl hapsi vardı! Sapık yakalandı!
        Çocuğa cinsel istismardan 32 yıl hapsi vardı! Sapık yakalandı!
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Daha 19 yaşındaydı... Yasemin'den ağlatan veda!
        Daha 19 yaşındaydı... Yasemin'den ağlatan veda!
        Louvre soygununda hırsızlar mücevherleri elden çıkarabilir mi?
        Louvre soygununda hırsızlar mücevherleri elden çıkarabilir mi?
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Serenay paylaşılamıyor
        Serenay paylaşılamıyor
        Fiat Egea için uzatma kararı
        Fiat Egea için uzatma kararı
        Japonya'nın ilk kadın başbakanı seçildi
        Japonya'nın ilk kadın başbakanı seçildi
        BAĞ-KUR’da ihya maliyeti artıyor
        BAĞ-KUR’da ihya maliyeti artıyor