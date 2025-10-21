ABD'den Netanyahu'yu 'denetleme' ziyareti

İsrail'in iki yıl boyunca Gazze'ye yönelik sürdürdüğü acımasız saldırılar, 10 Ekim'de ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının Türkiye, Katar ve Mısır'ın arabulucuk girişimleriyle sağlanmasıyla son buldu.

İsrail, 10 Ekim'de ABD, Türkiye, Katar ve Mısır'ın çabalarıyla sağlanan ateşkesi 19 Ekim günü ihlal etti ve Refah'a saldırı düzenledi. İsrail, saldırının gerekçesi olarak Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürdü, ancak Hamas bu iddiayı reddetti.

NYT: ABD NETANYAHU'NUN ANLAŞMAYI BOZMASINDAN ENDİŞE DUYUYOR

Bölgede bu gelişmeler yaşanırken, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, göreve geldiğinden beri ilk kez İsrail'e gitti. New York Times, Vance'in ziyaretinin asıl amacının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun anlaşmayı bozmasından duydukları endişe olduğunu yazdı.

REKLAM

NYT'ye konuşan Trump yönetimindeki yetkililer, Netanyahu'nun anlaşmayı bozmasından "giderek daha fazla endişelendiklerini" dile getirdi. Yetkililere göre, Vance'in ziyareti aynı zamanda Netanyahu'nun eylemlerini denetlemeyi de amaçlıyor.

Ateşkes şartları uyarınca İsrail, Hamas'ın 15 rehinenin cenazesini teslim etmesini bekliyor. Ateşkesin başlamasından bu yana 13 cenazeyi teslim etti.