Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.484,39 %2,70
        DOLAR 41,9641 %0,42
        EURO 48,8252 %0,28
        GRAM ALTIN 5.838,53 %-0,64
        FAİZ 40,52 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 69,49 %-1,58
        BITCOIN 107.987,00 %-2,83
        GBP/TRY 56,1547 %0,05
        EUR/USD 1,1625 %-0,15
        BRENT 61,19 %0,30
        ÇEYREK ALTIN 9.546,00 %-0,64
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ticaret bakanlığı açıkladı: 3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama - İş-Yaşam Haberleri

        Ticaret bakanlığı açıkladı: 3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama

        Ticaret Bakanlığı, denetimlerde toksik madde tespit edilen ayakkabı, oyuncak ve saraciye (deri) ürünlerinin posta ve hızlı kargo yoluyla getirilmesini kısıtladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 09:24 Güncelleme: 21.10.2025 - 09:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ticaret Bakanlığı, yüksek risk taşıdığı belirlenen ayakkabı, oyuncak ve saraciye ürünlerinin, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla 'basitleştirilmiş gümrük beyannamesi' kapsamında Türkiye'ye getirilmesinin kısıtlandığını açıkladı.

        Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

        "Ticaret Bakanlığı'na bağlı, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü ile Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından, bazı e-ticaret platformlarında satılan farklı ürün gruplarına yönelik gerçekleştirilen denetimler ve laboratuvar analizleri neticesinde; incelenen 182 adet üründen 148'inin ürün güvenliği kriterlerini karşılamadığı ve mevzuata aykırı olduğu tespit edilmiştir. Bu ürün gruplarında uygunsuz ürün oranı yüzde 81 olarak belirlenmiştir. Yapılan incelemelerde, ayakkabılar, oyuncaklar ve saraciye ürünlerinde, (gerçek ve suni deriden yapılmış çanta ve bavullar) yasal sınırların çok üzerinde fitalat, kurşun, kadmiyum ve PAHs gibi toksik maddelere rastlanmıştır. İnsan ve kamu sağlığının korunması, tüketicilerimizin güvenli ürünlere ulaşımının temini amacıyla, söz konusu ürün gruplarına yönelik yeni bir düzenleme Ticaret Bakanlığımız tarafından yapılmıştır. Bu kapsamda, yüksek risk taşıdığı belirlenen ayakkabı, oyuncak ve saraciye ürünlerinin, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla 'basitleştirilmiş gümrük beyannamesi' kapsamında ülkemize getirilmesi kısıtlanmıştır. Söz konusu düzenleme, 20 Ekim 2025 tarihli ve 2025/11 sayılı Genelge ile yürürlüğe girmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak, tüketici sağlığını korumaya, piyasa gözetimi ve denetim faaliyetleriyle vatandaşlarımızın güvenli ürünlere ulaşmasını temin etmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Minguzzi davasında karar bekleniyor!
        Minguzzi davasında karar bekleniyor!
        Altında yeni zirve
        Altında yeni zirve
        Japonya'nın ilk kadın başbakanı seçildi
        Japonya'nın ilk kadın başbakanı seçildi
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Daha 19 yaşındaydı... Yasemin'den ağlatan veda!
        Daha 19 yaşındaydı... Yasemin'den ağlatan veda!
        Louvre soygununda hırsızlar mücevherleri elden çıkarabilir mi?
        Louvre soygununda hırsızlar mücevherleri elden çıkarabilir mi?
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Hastaya bağırdı oğluna kalem fırlattı! O doktora soruşturma!
        Hastaya bağırdı oğluna kalem fırlattı! O doktora soruşturma!
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        BAĞ-KUR’da ihya maliyeti artıyor
        BAĞ-KUR’da ihya maliyeti artıyor
        Fiat Egea için uzatma kararı
        Fiat Egea için uzatma kararı
        Türkiye'nin güneyi sağanak yağışlı
        Türkiye'nin güneyi sağanak yağışlı
        Trump ile Putin görüşecek mi?
        Trump ile Putin görüşecek mi?
        Okan Buruk'un zor kararı!
        Okan Buruk'un zor kararı!
        12 saat yüzerek hayatta kaldı
        12 saat yüzerek hayatta kaldı
        Serenay paylaşılamıyor
        Serenay paylaşılamıyor
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Toprak Razgatlıoğlu yurda döndü!
        Toprak Razgatlıoğlu yurda döndü!
        "Del Piero efsane, ben yeni başlıyorum!"
        "Del Piero efsane, ben yeni başlıyorum!"
        Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazırlandı
        Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazırlandı